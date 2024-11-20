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خماسية إماراتية في شباك قطر بتصفيات كأس العالم

20
NOVEMBER
2024
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حقق منتخب الإمارات فوزا كبيرا بخماسية نظيفة على نظيره القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
 
فعلى ملعب هزاع بن زايد في العين، سجل فابيو دي ليما 4 أهداف "سوبر هاتريك"  لصالح الإمارات في المباراة، 3 منها في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف في التصفيات إلى 6.
 
وافتتح دي ليما التسجيل للأبيض الإماراتي في الدقيقة 4، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45، وبعدها بلحظات نال لقب "هاتريك" بتسجيله الهدف الثالث من ضربة جزاء.
 
وفي الشوط الثاني تحصل منتخب الإمارات على ضربة جزاء جديدة ليحرز منها دي ليما رابع أهدافه في الدقيقة 56، ثم تكفل يحيي الغساني بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 74.
 
وسجل منتخب الإمارات فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد وهزيمتين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد العنابي القطري عند 7 نقاط في المركز الرابع بعد تلقيه الهزيمة الثالثة مقابل انتصارين وتعادل وحيد.
 
ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة مقابل 13 نقطة لأوزبكستان في المركز الثاني، وتحل قيرغيزستان في المركز الخامس برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن كوريا الشمالية متذيلة الترتيب.
 
وفي وقت سابق من الثلاثاء، فازت إيران على مضيفتها قيرغيزستان 3-2، وأوزبكستان على مضيفتها كوريا الشمالية بهدف نظيف.
 
وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 20 مارس 2025، حيث تلتقي قطر مع كوريا الشمالية، وأوزبكستان مع قرغيزستان، وإيران مع الإمارات.
 
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.
 
 
نتائج متباينة لعرب آسيا في تصفيات المونديال
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