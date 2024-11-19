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أسطورة برشلونة "المغتصب" ينظم"أعياد الميلاد"

19
NOVEMBER
2024
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أصبح داني ألفيش أسطورة برشلونة الإسباني السابق والمحكوم عليه بالحبس بقضية اغتصاب فتاة قبل نخو عامين، منسقاً لأعياد الميلاد والمهرجانات وذلك بعد بضعة أشهر من خروجه المشروط من الحبس.
 
وقضى ألفيش (41 عاماً) وأحد أكثر اللاعبين المتوجين بالبطولات أكثر من عام خلف قضبان أحد سجون برشلونة الإسبانية، بتهمة اغتصاب فتاة في أحد الملاهي الليلية يوم 30 ديسمبر 2022، قبل أن يطلق سراحه في مارس الماضي مؤقتاً بكفالة قدرها مليون يورو.
 
وكشفت وساءل إعلام إسبانية أن داني أطلق تطبيقاً لتنظيم الأحداث الاجتماعية عقب خروجه من السجن مثل الحفلات الموسيقية وأعياد الميلاد وكذلك المهرجانات، إذ يستهدف في البداية السوق البرازيلي قبل التوسع لأماكن أخرى.
 
وسبق أن استخدم ألفيش تطبيقاً إسبانياً شهيراً للعثور على مباريات كرة قدم للهواة يمكن له المشاركة فيها وتنظيم مباريات غير رسمية، وذلك بعد خروجه من السجن.
 
وما زال ألفيش بحاجة إلى المثول كل يوم جمعة أمام المحكمة في برشلونة، إذ ما زال يواجه خطر الحبس لأربعة أعوام ونصف على خلفية قضية الاغتصاب التي أنهت مسيرته الرياضية.
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