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حكيمي وثلاثي مصري يتنافسون على جوائز الأفضل في إفريقيا

19
NOVEMBER
2024
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، القائمة المختصرة لأفضل لاعب إفريقي، وكذلك أفضل لاعب داخل القارة لعام 2024.
وبات المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جرمان الفرنسي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024.
 
ويتنافس حكيمي مع الغيني سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والنيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي، إلى جانب الإيفواري سيمون أدينغرا جناح برايتون الإنجليزي، ورونوين ويليامز حارس جنوب إفريقيا وصن داونز الجنوب إفريقي.
 
وتوج حكيمي، الذي فاز بلقب أفضل لاعب صاعد في القارة مرتين في 2018 و2019، بلقبي الدوري والكأس في فرنسا هذا العام.
 
أما في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، فيتنافس ثنائي الأهلي المصري حسين الشحات والحارس مصطفى شوبير مع جناح الزمالك أحمد سيد (زيزو) على الجائزة، رفقة اللاعب البوركيني إيسوفو دايو مدافع نادي نهضة بركان المغربي، وحارس جنوب إفريقيا وصن داونز.
 
كما يتنافس "شوبير الابن" على جائزة أفضل حارس في إفريقيا مع كل من الكاميروني أندري أونانا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإيفواري يحيى فوفانا لاعب أنجي الفرنسي، والجنوب إفريقي ويليامز، ومواطنه ستانيلي نوابيلي لاعب شيابا يونايتد الجنوب إفريقي.
 
وتحتضن مدينة مراكش المغربية حفل توزيع جوائز الكاف في 16 ديسمبر المقبل.
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