أسطورة ريال مدريد يتوسل لناديه: أريد اللعب ولو "مجاناً"

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توسل سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد لناديه من أجل ضمه واللعب "مجاناً" في صفوف الفريق مجدداً بعد إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو، لكن إدارة النادي العاصمي رفضت الفكرة تماماً.

ولعب راموس 16عاماً في صفوف ريال مدريد قبل رحيله صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان لموسمين وبعدها قضى الموسم الماضي مع نادي طفولته إشبيلية قبل فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين الصيف الماضي.

وكتب موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني والمهتم بأخبار ريال مدريد يوم الأحد: أبدى سيرجيو راموس رغبته باللعب مع ريال مدريد مجدداً والمساعدة في حل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق وخصوصاً بخط الدفاع بعد إصابة كارفخال وميليتاو، مؤكداً للرئيس فلورنتينو بيريز "سألعب مجاناً، لا تدفع لي يورو واحداً" .

وواصل: بيريز رفض العرض المقدم من النجم الإسباني الكبير، كونه لم يتقبل فكرة خروجه من النادي قبل ما يزيد عن 3 أعوام بالإضافة إلى أن رئيس النادي لا يحب منح فرصة أخرى للاعب الذي ترك النادي.

ووفقاً لمصادر الموقع الإسباني فإن إدارة ريال مدريد ترفض كذلك التعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 38 عاماً، ولم يتدرب مع مجموعة أو يخض مباريات رسمية منذ ما يزيد عن 5 أشهر، بغض النظر عن اهتمامه ببدنه وتدريباته المكثفة للبقاء بلياقة عالية.

ويعتبر راموس رابع أكثر لاعب خاض مباريات بقميص ريال مدريد بواقع 671 مباراة، وحقق معه 22 بطولة.