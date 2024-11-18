مشاركة عربية قياسية محتملة في كأس أمم أفريقيا 2025

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أسدل الستار، الأحد، على مباريات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ35.

وأسفرت الجولة المنقضية عن حسم تأهل 19 منتخبا للنهائيات، التي يستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، من بينها 5 فرق عربية.

وصعد 11 منتخبا لنهائيات النسخة المقبلة من البطولة القارية، سبق لها التتويج باللقب، يأتي في مقدمتها المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، الذي يتواجد في النسخة الخامسة على التوالي والـ27 في تاريخه، معززا رقمه القياسي كأكثر المنتخبات مشاركة في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى المنتخبات في القارة السمراء.

كما تأهلت أيضا منتخبات الكاميرون، الفائزة باللقب 5 مرات، ونيجيريا، المتوجة بالبطولة 3 مرات، وكوت ديفوار (حاملة اللقب)، التي توجت أيضا بالبطولة 3 مرات، والكونغو الديمقراطية، التي حملت الكأس عامي 1968 و1974، والجزائر، الفائزة بالكأس عامي 1990 و2019، والمغرب (المضيف)، الذي اعتلى منصة التتويج عام 1976، وجنوب أفريقيا وتونس وزامبيا والسنغال، الذين حصدوا المسابقة أعوام 1996 و2004 و2012 و2021 على الترتيب.

وحجزت منتخبات بوركينا فاسو وأنغولا وغينيا الاستوائية والغابون وأوغندا ومالي وزيمبابوي وجزر القمر مقاعدها أيضا في النهائيات، حيث تحلم بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها.

وتنص لائحة تصفيات كأس أمم أفريقيا على صعود المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في المجموعات الـ12 للنهائيات، ليصبح عدد المشاركين 24 منتخبا.

وتمثلت أبرز المفاجآت في فشل منتخبي غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي) في الصعود للنسخة المقبلة من البطولة، في ظل تذيل كلا المنتخبين ترتيب المجموعتين السادسة والثالثة على الترتيب.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 20 عاما، التي تخفق خلالها غانا في الصعود لكأس الأمم الأفريقية، التي توجت بها 4 مرات، حيث يعود آخر غياب لمنتخب (النجوم السوداء) عن هذا المحفل الأفريقي، إلى نسخة عام 2004 التي استضافتها تونس.

وتأجل حسم التأهل للمنتخبات الخمسة المتبقية في البطولة إلى الجولة السادسة (الأخيرة)، حيث تجرى العديد من المواجهات الحاسمة غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء.

وبعد صعود مصر وتونس والجزائر والمغرب وجزر القمر، ربما تشهد النسخة المقبلة مشاركة قياسية للمنتخبات العربية في البطولة، حيث من الممكن أن يرتفع عددها إلى 8 منتخبات في ظل امتلاك منتخبات ليبيا والسودان وموريتانيا حظوظا في التأهل أيضا.

وكانت نسخة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون شهدت أكبر مشاركة عربية في تاريخ البطولة، بظهور 7 منتخبات آنذاك هي مصر والمغرب والجزائر وتونس والسودان وموريتانيا وجزر القمر.