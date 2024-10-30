الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس القارات بعد تخطيه عقبة العين

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حقق النادي الأهلي المصري فوزا هاما على ضيفه العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب القاهرة ضمن بطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال".

وتقدم الفلسطيني وسام أبو علي للأهلي في الدقيقة 31 من تمريرة خاطئة لمدافع العين يحيى نادر أودعها مهاجم الأهلي بسهولة في شباك الحارس خالد عيسى.

وفي الدقيقة 55، سجل لاعب وسط الأهلي إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي من تسديدة قوية بعد عرضية من طاهر محمد طاهر.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثالث للأهلي من ضربة جزاء إثر عرقلة المدافع عمر كمال عبد الواحد داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، توج النادي الأهلي بــ"كأس إفريقيا-آسيا- الهادئ" وصعد للدور نصف النهائي، حيث مباراة كأس التحدي.

ويواجه الأهلي الفائز من بطل أميركا الجنوبية (لم يحدد) وباتشوكا المكسيكي، يوم 14 ديسمبر ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

ويصعد الفائز في الدور قبل النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية.

وحصل الأهلي على مليوني دولار بعد فوزه بالمباراة فيما كان نصيب العين مليون دولار.