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ليفربول يكشف مدة غياب مهاجمه جوتا

30
OCTOBER
2024
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يتوقع نادي ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز غياب مهاجمه البرتغالي الدولي ديوغو جوتا حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.
 
وكان جوتا يؤدي بشكل جيد وسجل 4 أهداف هذا الموسم لكنه تعرض للإصابة خلال الفوز على تشلسي في وقت سابق الشهر الجاري.
 
وكشف المدرب رني سلوت عن غياب المهاجم البرتغالي حتى الشهر المقبل، وذلك قبل المواجهة أمام برايتون، الأربعاء، في كأس رابطة المحترفين.
 
وبجانب غيابه عن مواجهة برايتون، سيغيب جوتا أيضا عن المواجهة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا وكذلك عن المواجهة على ملعب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
 
كما يستمر غياب لاعب الوسط هارفي إليوت الذي خاض مباراة واحدة هذا الموسم بسبب إصابته بكسر في القدم، حتى نوفمبر المقبل لكن كونور برادلي قد يعود أمام برايتون.
 
وتستمر معاناة الإيطالي الدولي فيدريكو كييزا بسبب الإصابة، ولم يحدد سلوت موعدا لعودته حيث قال "إنه في حالة صعود وهبوط، لذا يتدرب معنا في بعض ال حيان لعدة أيام ثم يغيب للإصابة مجددا".
 
وأضاف: "لا أريد تحديد موعد سواء بالأيام أو الأسابيع لأننا علينا أن نضمن أنه في أفضل حالة وعدم وضع أي ضغوط عليه".
 
واستبعد سلوت إمكانية عودة كييزا إلى الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة، موضحا "هذا الأمر لم يدر بذهني مطلقا".
 
وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، قد تشهد المواجهة أمام برايتون مشاركة لاعب الوسط الياباني واتارو إندو الذي خاض مباراة واحدة كأساسي هذا الموسم.
 
وأثنى سلوت على إندو قائلا: "نحتاج إليه خلال الموسم وهو أيضا في حاجة للمشاركة ، لحسن الحظ لقد شارك مع منتخب بلاده، لكن سيكون الأمر مفيدا لو شارك معنا لبعض الوقت، أعجبني مستواه حقا أمام ويستهام يونايتد".
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