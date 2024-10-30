فيديو ركلة جزاء رونالدو الضائعة.. النصر يودع كأس الملك

A + A -

ودع النصر السعودي بطولة كأس الملك من دور الـ 16، بعد خسارته بهدف دون مقابل أمام التعاون، الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول "الأول بارك".

وحجز التعاون مقعده في ربع النهائي، وسُجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب وليد الأحمد عند الدقيقة 70 من زمن المباراة، فيما أضاع رونالدو ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ركلة جزاء قاتلة

وفي الدقيقة 96 من زمن اللقاء، حصل النصر على ركلة جزاء "قاتلة"، وسنحت الفرصة لتحقيق التعادل والتوجه للوقت الإضافي.

لكن النجم المخضرم كريستيانو رونالدو أهدر الركلة بغرابة شديدة، بتسديدة قوية فوق العارضة.

وتعتبر هذه ركلة الجزاء الأولى التي يضيعها رونالدو منذ الصيف الماضي، عندما أهدر الركلة الشهيرة أمام سلوفينيا في دور الـ16 من بطولة كأس أوروبا.