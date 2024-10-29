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جوائز الكرة الذهبية.. القائمة الكاملة للفائزين والفائزات

29
OCTOBER
2024
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شهدت النسخة 68 من حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الإثنين، اختيار الفائزين والفائزات بالجوائز في مختلف الفئات.
واختير الفائزون والفائزات بالجوائز التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم ضمن 10 فئات كالآتي:
 
- أفضل لاعب: الإسباني رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي).
 
- أفضل لاعب واعد (جائزة ريمون كوبا): الإسباني لامين يمال (برشلونة الإسباني).
 
- أفضل مدرب: الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد الإسباني).
 
- أفضل ناد (رجال): ريال مدريد الإسباني.
 
- أفضل هدّاف (جائزة غيرد مولر): الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني) والفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني).
 
- أفضل حارس (كأس ليف ياشين): الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي).
 
- أفضل عمل إنساني (جائزة سقراط): الإسبانية جينيفر هرموسو (برشلونة).
 
- أفضل لاعبة: الإسبانية إيتانا بونماتي (برشلونة).
 
- أفضل مدربة (سيدات): الإنجليزية إيما هايز (منتخب الولايات المتحدة).
 
- أفضل ناد (سيدات): برشلونة (إسبانيا).
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