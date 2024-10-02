إيفرا: فيرغسون اعتزل التدريب بسبب رونالدو وبيل

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كشف الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن رفض إدارة النادي الإنجليزي منح أليكس فيرغسون مدرب الفريق السابق مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل، كان سبباً في اعتزال الاسكتلندي التدريب.

وقضى فيرغسون 26 عامًا مع مانشستر يونايتد، حقق خلالها 38 بطولة، منها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة، قبل أن يعتزل في مايو 2013.

وقال إيفرا عبر بودكاست مع جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي السابق: كان يوم اعتزال فيرغسون أحد أكثر الأيام حزناً، لم أبكِ، كنت في حالة صدمة.

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رياضة

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وأضاف: السبب وراء ذلك هو أنه قبل أسبوعين أحضرني إلى مكتبه وقال انظر إلى هؤلاء الأشخاص، يعتقدون أنني سأعتزل، سأستمر 10 سنوات أخرى، ولكننا بحاجة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وختم إيفرا: فيرغسون قال لي إن رونالدو وافق بنسبة 99 بالمئة على العودة وكذلك وافق غاريث بيل على الانضمام إلينا، كان يحتاج إلى 200 مليون جنيه إسترليني لكن النادي رفض، الآن أنفقوا مليار جنيه إسترليني.

ورحل رونالدو عن يونايتد إلى ريال مدريد في عام 2009 في صفقة قياسية آنذاك، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018 ثم يعود إلى النادي الإنجليزي مجدداً في 2021 ومنه إلى النصر السعودي.