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السوبر الإفريقي.. الأهلي بالأحمر و"لون غير معتاد" للزمالك

27
SEPTEMBER
2024
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر الإفريقي، الجمعة، بين الأهلي والزمالك عن الاتفاق على زي الفريقين.
 
وتم الاتفاق على ارتداء الأهلي الزي التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي حارس مرمى الأهلي الزي الأخضر الفاتح.
 
أما نادي الزمالك فيرتدي الزي البديل بالقميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس مرمى الزمالك زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.
 
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا.
 
كما تم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح .
 
ومثل الأهلي في الاجتماع الفني كل من سامي قمصان المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وعلاء صلاح المنسق الأمني وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق.
 
بينما حضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق ومحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وعمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة وعبدالله حسين إداري الفريق ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات.
 
وتقام  المباراة ملعب المملكة أرينا بعد تجديده وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95 بالمئة بحضور 25 ألف مشجع.
 
الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.
 
النسخة الأخيرة من البطولة أقيمت في السعودية، حيث انتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي المصري بنتيجة 1-0.
 
يعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.
 
خسر الأهلي لقب السوبر 3 مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.
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