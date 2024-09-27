السوبر الإفريقي.. كولر وغوميز يكشفان استعداداتهما للنهائي

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رفض مدرب الأهلي المصري، الخميس، الحديث عن التشكيل الأساسي لمباراة السوبر الإفريقي، فيما أكد نظيره في الزمالك أن "التفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق".

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية مواجهة السوبر الإفريقي مساء الجمعة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، قال مارسيل كولر إن "مباراة السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية ولكن جهزنا اللاعبين جيدا لتحقيق الفوز، ويعول الفريق على الدعم الجماهيري لمساندة اللاعبين".

وأضاف: "السوبر الإفريقي من مباراة واحدة، والفوز مهم للغاية، ولدينا دوافع كثيرة في بداية الموسم من أجل تحقيق اللقب".

كما كشف المدرب السويسري: "لم نحدد من سيبدأ المباراة بشكل أساسي، لدينا تدريب قوي اليوم وبعده سنستقر على التشكيل".

وبشأن الدفاع بعد رحيل محمد عبد المنعم، أجاب كولر: "عبد المنعم لم يعد متواجدا مع الأهلي، ولدينا ثنائي قديم في دفاع الفريق بالإضافة لضم ثنائي جديد مميز، ومعهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، ونحن نركز على اللاعبين الموجودين معنا، وأتمنى التوفيق لعبد المنعم في رحلته الاحترافية".

واختتم كولر تصريحاته بالقول: "لا يوجد فرق بين مواجهة الزمالك محليا أو إفريقيا، لأنه فريق كبير ومنافس قوي، هدفنا الفوز دائما وتقديم أفضل مستوى، وسعيد للغاية بأن يكون الملعب عن آخره بالجماهير أمام منافس قوي".

من جهته، ذكر جوزيه غوميز أن "التفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق"، في السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وتابع: "سنواجه فريقا كبيرا يمتلك لاعبين كبار ومدرب كبير، والزمالك لديه لاعبيه الكبار وهدفه الفوز دائما".

وشدد: "الطريقة التي نعمل بها هدفها المكسب، الجميع جاهز للقاء سواء الأساسيين أو اللاعبين البدلاء، فريق الزمالك هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي ويمكننا الفوز باللقب".

وأردف قائلا: "لاعبو الفريق يعلمون جيدا ما لهم وما عليهم وماذا سيقدمون للفريق، وسعيد بتواجدي في السعودية، وبالنسبة لطرق لعب الفريقين، فكل فريق يلعب بشكل مختلف، وغدا التفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلا: "الزمالك خسر في الموسم الماضي نهائي كأس مصر أمام الأهلي في السعودية، وفاز الفريق في النهاية بلقب الكونفدرالية، أغلقنا صفحة الموسم ولدينا صفحة جديدة غدا نريد أن نبدأها بالفوز".