ريال مدريد يعلن إصابة مبابي.. وتقارير تكشف مدة غيابه

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أعلن ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي في فخذه الأيسر تعرض لها في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس (3-2) الثلاثاء في المرحلة السابعة.

وكتب العملاق الإسباني في بيان صحفي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل المصلحة الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى".

ولم يحدد الريال مدة غياب نجمه الجديد، فيما أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى إمكانية غيابه لثلاثة أسابيع، كما ذكرت تقارير أخرى أنه سيغيب عن مباراة الأحد أمام أتليتيكو مدريد.

وتم استبدال اللاعب (25 عاما) في الدقيقة 80 من المباراة، وأشار إلى فخذه أثناء مغادرة الملعب.

ويقدم مبابي، الذي انضم لريال مدريد قادما من باريس سان جرمان هذا العام، أداء رائعا هذا الموسم إذ سجل سبعة أهداف مع الفريق في تسع مباريات بجميع المسابقات.

ويحتل النادي الملكي المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن برشلونة الذي لعب مباراة أقل ويواجه خيتافي صاحب المركز قبل الأخير في وقت لاحق الأربعاء.