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50 وشماً في جسد توني.. "امرأة عابسة".. و"هذا الوقت سيمضي"

17
SEPTEMBER
2024
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يحمل النجم الإنجليزي أكثر من 50 وشماً على جسده، إذ لكل واحد منها معنى معين، مثل "هذا الوقت سيمضي" و"ألم الندم" بالإضافة إلى المرأة ذات "الوجهين".
 
وسيكون توني نجم منتخب إنجلترا أحد أبرز النجوم المنتظر تواجدهم في لقاء النصر وأهلي جدة يوم الجمعة بقمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
 
ويبدو أن أصول توني التي تعود إلى جامايكا وسانت فنسنت وغرينادين ظهرت في غالبية العبارات التي اختارها التي تحكي القتال دائماً والاعتماد على النفس والارتباط العائلي وغيرها.
 
وكان وشم توني الأول وعبارته الأهم التي يضعها على صدره بعد هدفه الاحترافي الأول بقميص نورثامبتون وهي عبارة "تحمل ألم الانضباط أو تحمل ألم الندم".
 
ويضع توني وشوماً لأفراد عائلته، شقيقاته جيما وجاسمين ووالدته ليزا ووالده أيفان الكبير، وطفلاه أيفان توني الصغير وإيكاري وكل من هو مقرب إليه، وهي الوشوم المفضلة بالنسبة إليه بحسب قوله.
 
 
وضع توني عدة عبارات وصور على جسده فتحمل إحدى العبارات الكلمات التالية "اليوم الذي تزرع فيه البذور ليس اليوم الذي تأكل فيه الحصاد".
 
ويحمل توني بفخر وشوماً صور أجداده إيلما وبنجامين وابنه الأصغر أيفان توني جونيور على جذعه بينما يحمل وشما آخر يحمل صورة قطة ترى انعكاسها في الماء نمرا إذ يعني "هكذا على المرء أن يرى نفسه".
 
 
ويظهر الأسد جليا على ذراع توني والهدف منه أنه ملك الغابة اليمنى ويميز توني 3 أرقام على جسده، وهي 1272 كونه اللاعب الألف ومئتين واثنان وسبعون الذي يستدعى لمنتخب إنجلترا و11:59 على رقبته بمعنى أن "هذا الوقت سيمضي" ورقم 17 الذي ارتداه مع برنتفورد الإنجليزي.
 
ويظهر على ساعد توني الأيمن صورة لامرأة تنزع قناعا عن وجهها، وتظهر ابتسامة مرسومة على القناع بينما وجه المرأة العابس خلفه ، ما يعني أن لكل شخص وجهان مختلفان بحسب توني.
 
وتلفت الأنظار عدة عبارات أخرى موشومة على جسده مثل "من شابه أباه فما ظلم" والوصايا العشرة في الكتاب المقدس وعبارة "ابن أمي" فخرا بوالدته ليزا التي ضحت في حياتها من أجله إذ جوعت نفسها لإطعام ابنها.
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