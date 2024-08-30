نابولي يضم روميلو لوكاكو بعقد لمدة 3 سنوات

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أعلن نادي نابولي الإيطالي، يوم الخميس، ضم مهاجم نادي تشلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو.

وقال المدرب أنطونيو كونتي إن المهاجم سيتمكن من اللعب على الفور.

ونشر نابولي الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا "روميلو فخور بكونه واحدا منا الآن!"، بالإضافة إلى بيان موجز على موقعه على الإنترنت.

ولم يقدم نابولي أي تفاصيل عن صفقة انتقال لوكاكو، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نادي دوري الدرجة الأولى الإيطالي سدد لتشلسي 30 مليون يورو (33 مليون دولار) بالإضافة إلى 30 في المئة من أي رسوم انتقال مستقبلية.

وقال كونتي إن لوكاكو قد يخوض مباراته الأولى على أرض الفريق أمام بارما يوم السبت.