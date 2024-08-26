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بعد مرور ما يقرب من قرن من الزمان منذ أطلق بايب روث العنان لمضربه خلال بطولة العالم عام 1932، قد يباع القميص الذي ارتداه لاعب فريق نيويورك يانكيز عندما سجل هدفا في المزاد بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار.

وستعرض دار هيريتيج للمزادات القميص مساء السبت في دالاس بالولايات المتحدة، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

جاءت ضربة بايب روث الشهيرة والمثيرة للجدل والتي تم تقليدها في كثير من الأحيان عندما واجه فريق يانكيز فريق شيكاغو كابس في المباراة الثالثة من بطولة العالم في ملعب ريغلي في شيكاغو في الأول من أكتوبر عام 1932.

في الشوط الخامس، أشار روث إلى الكرة أثناء الضرب ثم ضرب الكرة خارج الملعب على رامي فريق شيكاغو كابس تشارلي روت.

فاز فريق يانكيز بالمباراة 7-5 واكتسح فريق كابس في اليوم التالي ليفوز بالسلسلة.

كانت تلك خر بطولة عالمية لروث، وكانت "الضربة الحاسمة" هي آخر ضربة له في بطولة عالمية، كما قال مايك بروفينزال، مدير الإنتاج في قسم الرياضة في هيريتيج.

وأضاف بروفينزال: "عندما يمكنك ربط عنصر مثل هذا بشخصية مهمة وأهم لحظة في حياتهم، فهذا ما يبحث عنه هواة الجمع حقًا".

من جانبها قالت هيريتيج إن روث أعطى قميص الطريق لأحد أصدقائه في لعبة الغولف في فلوريدا حوالي عام 1940 وظل في تلك العائلة لعقود من الزمن.

وأوضحت أنه في أوائل التسعينيات، باعته ابنة ذلك الرجل، ثم بيع في مزاد عام 2005 مقابل 940 ألف دولار، وأرسله ذلك المشتري إلى هيريتيج هذا العام.

في عام 2019، بيع أحد قمصان الطريق لروث التي يرجع تاريخها إلى عام 1928-1930 مقابل 5.64 مليون دولار في مزاد أقيم في ملعب يانكي، كان هذا القميص جزءا من مجموعة من البنود التي عرضتها عائلة روث للبيع.