مفاجأة مصرية.. بطلة مبارزة شاركت بالأولمبياد وهي حامل

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كشفت المصرية ندى حافظ عن مشاركتها في منافسات السيف العربي بالمبارزة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس وهي حامل في شهرها السابع.

وفي مفاجأة مدوية، أعلنت المبارزة المصرية بعد تقديمها أداء طيبا وخروجها لاحقا من المنافسات، إنها حامل بالشهر السابع.

وتغلبت حافظ (26 عاما)، التي تشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة، على المصنفة العاشرة عالميا الأميركية إليزابيث تارتاكوفسكي 15 - 13، قبل أن تخسر 15 - 7 أمام الكورية الجنوبية جون هايونغ في دور الـ16 في باريس.

وفي وقت لاحق، قالت ندى حافظ إنها كانت فخورة ليس فقط بأدائها، بل لأنها شاركت في المنافسة وهي حامل في طفلها.

وكتبت حافظ على حسابها بتطبيق إنستغرام: "ما يبدو لك كلاعبين على منصة التتويج كانا في الواقع ثلاثة! لقد كنت أنا ومنافسي وطفلي الذي لم يأتِ بعد إلى عالمنا! الفخر يملأ كياني بعد أن ضمنت مكاني في دور الـ16... كانت هذه الألعاب الأولمبية مختلفة. شاركت 3 مرات في الألعاب الأولمبية ولكن هذه المرة كنت أحمل ميدالية أولمبية صغيرة".