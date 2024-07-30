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منتخب مصر لكرة اليد يسقط في اختباره الثاني بأولمبياد باريس

30
JULY
2024
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سقط المنتخب المصري لكرة اليد في اختباره الثاني في دورة الالعاب الاولمبية عندما خسر أمام الدنمارك، وصيفة بطلة النسخة الاخيرة وبطلة 2016 في ريو دي جانيرو، بنتيجة 27-30 الإثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
 
وصمد الفراعنة لدقائق معدودة فقط في بداية المباراة حيث فرضوا التعادل 1-1 بعد ثلاث دقائق و38 ثانية، قبل أن تضرب الدنمارك وتسجل أربعة اهداف متتالية (5-1).
 
حاولت مصر تقليص الفارق ونجحت الى حد كبير (5-6) بفضل هدفين لعمر الوكيل وأحمد عادل، لكن الدنمارك استعادت سيطرتها وسجلت سبعة أهداف متتالية موسعة الفارق الى ثمانية أهداف (13-5)، ثم أنهت الشوط الاول في صالحها بفارق 10 أهداف (19-9).
 
وضربت مصر بقوة مطلع الشوط الثاني وسجلت خمسة أهداف متتالية بينها هدفان ليحيى الدرع، مقلصة الفارق إلى أربعة أهداف (18-22) ثم الى هدفين قبل نهاية المباراة بثلاثين ثانية (27-29)، من دون أن تنجح في تذويبه فخسرت 27-30.
 
وكان عمر يحيى وسيف الدرع وأحمد عادل أفضل المسجلين لمصر التي حسمت الشوط الثاني في صالحها بنتيجة 18-11، برصيد خمسة أهداف لكل منهم، وأضاف يحيى الدرع أربعة أهداف وكل من مهاب عبد الحق وعمر الوكيل 3 أهداف.
 
في المقابل، كان كل من ماتياس غيدسل وتوماس أرنولدسن افضل مسجلين في صفوف الدنمارك والمباراة برصيد ثمانية أهداف لكل منهما، وأضاف سايمون بايتليك سبعة أهداف.
 
وكانت مصر، رابعة العالم في 2001 في فرنسا، استهلت مشوارها بفوز مستحق على المجر 35-32 السبت، وتخوض مباراتها الثالثة امام فرنسا المضيفة وحاملة اللقب الأربعاء، قبل أن تلاقي النروج الجمعة وتختتم مشوارها في دور المجموعات الاحد المقبل بمواجهة الارجنتين.
 
في المقابل، حققت الدنمارك فوزها الثاني تواليا بعد الاول على فرنسا 73-29.
 
وتلعب لاحقا فرنسا مع النروج، وصيفة بطلة العالم في عامي 2017 و2019، والأرجنتين مع المجر في المجموعة ذاتها.
 
وفي المجموعة الأولى، حذت ألمانيا حذو الدنمارك وحققت فوزها الثاني تواليا بتغلبها على اليابان 37-26.
 
وفي المجموعة ذاتها، تغلبت سلوفينيا على كرواتيا 31-29، والسويد على إسبانيا 29-26.
 
 
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