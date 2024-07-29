living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنسا تحقّق في تهديدات بالقتل تلقّاها رياضيون إسرائيليون

29
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في تهديدات بالقتل تلقاها ثلاثة رياضيين إسرائيليين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بالإضافة إلى جرائم كراهية محتملة معادية للسامية خلال مباراة كرة قدم بين إسرائيل وباراغواي.
 
وجاء في بيان للنيابة العامة الفرنسية أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قدّم بلاغا بشأن التهديدات بالقتل، وستتولى التحقيق الهيئة الوطنية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
 
وكانت إسرائيل قد أبلغت فرنسا الخميس بتعرّض رياضييها لمضايقات إلكترونية وبحصول تسريب لبيانات شخصية، موجّهة أصابع الاتهام إلى جماعات مدعومة من إيران.
 
إلى ذلك أعلنت النيابة العامة الفرنسية أنها تحقق في جرائم كراهية معادية للسامية يشتبه بوقوعها خلال مباراة كرة قدم بين إسرائيل وباراغواي السبت في باريس تخلّلها إطلاق هتافات ورفع لافتات على صلة بالحرب الدائرة في غزة.
 
وانتهت المباراة بفوز باراغواي على إسرائيل 4-2.
 
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد حذر نظيره الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع "بناء على معلومات بحوزة إسرائيل من أن إيران تخطط لهجمات إرهابية ضد الوفد الإسرائيلي وجميع المشاركين في الأولمبياد".
 
وأضاف: "يجب اتخاذ تدابير وقائية متزايدة لإحباط مؤامرتهم. يجب على العالم الحر أن يوقف إيران الآن - قبل فوات الأوان".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   