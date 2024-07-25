باريس تستضيف من الغد الاولمبياد بعد 100 سنة وتنقل الافتتاح من ملعب كبير الى قلب العاصمة

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أ ف ب - تعود باريس انطلاقا من يوم غد الجمعة 26 تموز وحتى 11 المقبل، الى استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد 100 عام على تنظيمها في 1924، وذلك بحفل افتتاح غير مسبوق وسط تعزيزات أمنية استثنائية، وبأنظار مسلطة على العديد من النجوم لترسيخ مكانتهم الأولمبية والعالمية.

للمرة الأولى في تاريخ الألعاب الصيفية، بدلا من استخدام الملعب الرئيس لألعاب القوى في العرض الافتتاحي، نقل المنظمون الحدث الى خارجه وتحديدا الى قلب العاصمة، تماشيا مع شعارهم "الألعاب مفتوحة على مصراعيها".

ومن المقرّر أن يبحر ما بين 6000 إلى 7000 رياضي على مسافة 6 كيلومترات في نهر السين على متن 85 عبارة وقاربا.

وقال رئيس اللجنة المنظمة توني استانغيه لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق من هذا الشهر إن "تنظيم حفل على نهر السين ليس أسهل من تنظيمه في ملعب... لكنه أقوى".

وتنشر الدولة الفرنسية وسائل أمنية استثنائية بمشاركة عشرات الآلاف من قوات الأمن والجيش من أجل ضمان أمن حفل الافتتاح، ولم يحدث من قبل أن تم حشد هذا العدد الكبير للمشاركة في عرض الوفود المشاركة.

ويشارك الروس تحت علم محايد في المسابقات الفردية فقط بسبب غزو أوكرانيا، فيما تتركز الأنظار على البعثتين الإسرائيلية والفلسطينية بسبب الحرب الدائرة في غزة.

رياضيا، هناك العديد من النجوم العالميين الذين يرغبون في تعزيز سجلهم الأولمبي وتثبيت مكانتهم في أولمبياد باريس: لاعبة الجمباز الاميركية سيمون بايلز، مواطنها نجم كرة السلة ليبرون جيمس، العداءة الهولندية فيمكي بول، بطل الوثب بالزانة السويدي أرماند دوبلانتيس، العداءان الكيني إيليود كيبتشوغي والأميركية شاكاري ريتشاردسون وآخرون...

العاب القوى

على قمة العالم بعد ثلاثة أشهر من تعزيز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6.24 امتار. يبدو أن السويدي موندو دوبلانتيس لا يمكن المساس به.

ويُعد سباق 100 متر حدثاً بارزاً، وقد يبتسم للجامايكي كيشان طومسون، أسرع رجل هذا العام (9.77 ثوان)، حتى أنه اسرع بكثير من حامل ذهبية أولمبياد طوكيو الإيطالي مارسيل جاكوبس المتوّج أخيراً باللقب القاري في روما بزمن 10:02 ث.

في الوثب العالي، محت الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ (22 سنة) الرقم القياسي العالمي الذي صمد 37 سنة، بتسجيلها 2.10 مترين مطلع الشهر الحالي في باريس بالذات.

وبعد أن أصبحت في بداية تموز ثاني عداءة في التاريخ تنهي سباق 400 متر حواجز في أقل من 51 ثانية، ستواجه بطلة العالم الهولندية فيمكي بول الأميركية سيدني ماكلافلين-ليفرون التي حسّنت مؤخراً رقمها القياسي العالمي للمسافة بقطعها في 50.65 ثانية.

ويرغب مواطناها شاكاري ريتشاردسون (24 سنك) ونواه لايلز (27 سنة) في محو خيبة أولمبياد طوكيو. الأولى غابت بسبب الايقاف على خلفية اختبار إيجابي لتعاطي الماريجوانا، والثاني اكتفى ببرونزية سباق 200 متر التي أكد أنه لا يحبها.

واستعادت شاكاري توازنها بعد عامين صعبين واصبحت بطلة للعالم في سباق 100 متر الصيف الماضي في بودابست، والأمر ذاته بالنسبة للايلز الذي توّج بطلاً العالم ثلاث مرات العام الماضي (100، 200، التتابع أربع مرات 100 متر) وهو المرشح الأبرز في سباق 200 متر.

يريد الكيني إيليود كيبتشوغي (39 سنة)، أن يدخل التاريخ في 10 آب المقبل عندما يخوض سباق الماراتونحيث سيصبح، في حال تتويجه بالذهبية، "أول إنسان يفوز ثلاث مرات متتالية" بالماراتون الأولمبي، وسيكون منافسه عليها الأسطورة الإثيوبية كينينيسا بيكيلي.

-كرة السلة

وسيسعى "الملك" ليبرون جيمس، القائد الكاريزمي لمنتخب الأحلام الأميركي والبالغ من العمر 39 سنة، إلى الظفر باللقب الأولمبي للمرّة الثالثة بعد عامي 2008 و2012، ويمكن أن يلتقي في طريقه بنجمي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الواعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما والـ"وحش" اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

-دراجات هوائية

في غياب السلوفيني تادي بوغاتشار بطل طواف فرنسا للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية الاحد الماضي، ستتجه كل الأنظار نحو بطل العالم الهولندي ماتيو فان در بويل، خصوصاً في السباق على الطريق، لكن يتعيّن عليه الحذر من البلجيكي ريمكو إيفينيبول، المرشح الأوفر حظا في السباق ضد الساعة.

الجودو

ويرغب الفرنسي تيدي رينر المتوج باللقب الأولمبي ثلاث مرات (مرتان في وزن فوق 100 كيلوغرام ومرة واحدة في الفرق)، "أن يصبح صاحب الرقم القياسي بلا منازع" في الجودو. يقول البطل البالغ من العمر 35 سنة والذي لم ينهزم منذ خسارته في الدور ربع النهائي لدورة ألعاب طوكيو إنه "أفضل من ذي قبل".

سباحة

في حين يسعى السباح ليون مارشان (22 سنة)، المرشح لأن يكون النجم الفرنسي في ألعاب باريس، الى التتويج بأربع ميداليات فردية: في سباق 200 متر صدراً، و200 متو فراشة، و200 متو متنوّعة، وخصوصاً سباق 400 متو متنوّعة الذي يحمل رقمه القياسي العالمي بعدما انتزعه من الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس.

وسيكون دافيد بوبوفيتشي، بطل أوروبا في سباقات 100 متر و200 متر في عام 2022، أحد أبرز السباحين الأوروبيين في أولمبياد باريس. لكن الروماني سيواجه صعوبة في سباق 100 متر في مواجهة الصيني بان جانلي الذي خطف منه الرقم القياسي العالمي في شباط الماضي.

وتعافى الأميركي كايليب دريسل، بطل أولمبياد طوكيو بخمسة ألقاب، من الاكتئاب وعاد الى قمة مستواه.

بعد 12 عاماً من نجاحها في سباق 800 منو في أولمبياد لندن، وصلت مواطنته كايتي ليديكي (27 سنة) الى باريس بمكانة لا يمكن المساس بها في سباق 1500 متو ومرشحة بقوة أيضاً للفوز بسباق 800 متر.

كرة المضرب

بعد إقصائه من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، هذا العام، الاسباني سيعود رافايل نادال إلى حديقته المفضّلة رولان غاروس للمشاركة في منافسات الفردي والزوجي، حيث سيلعب الى جانب مواطنه كارلوس ألكاراس المتوّج اخيراً ببطولتي فرنسا وويمبلدون.

وسيكون منافسه الكبير الصربي نوفاك ديوكوفيتش (37 سنة) حاضراً أيضاً من أجل الظفر باللقب الكبير الوحيد الذي يخلو منه سجله: الميدالية الذهبية في منافسات الفردي.

الجمباز

بعد المشاكل الذهنية التي عانت منها في دورة طوكيو 2021، أخذت سيمون بايلز وقتها للعودة الى منافسات الجمباز، مع خوض أول منافسة في آب 2023. أظهرت النجمة الأميركية أنها عادت إلى مستوى كافٍ للحصول على الميدالية الذهبية في المسابقة الكاملة وترسيخ أسطورتها.