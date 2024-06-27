living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد هزيمة البرتغال.. كفاراتسخيليا يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو

27
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمكن خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي وجورجيا، من تسجيل هدف الفوز لمنتخب بلاده في شباك البرتغال، خلال لقاء الفريقين أمس الأربعاء على ملعب "فيلتينس أرينا"، بمنافسات يورو 2024.
 
وأعرب كفاراتسخيليا لاعب فريق نابولي الإيطالي عن  سعادته الكبيرة بعد الفوز على البرتغال، بهدفين دون رد، ليتأهل الثنائي للدور ثمن النهائي البطولة.
 
وقال كفاراتسخيليا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "إنجاز التأهل إلى الدور الـ 16 مع جورجيا هو أكثر صعوبة من الفوز بالدوري مع نابولي".
 
وأظهر كفاراتسخيليا أنه أصبح قادرا على التنافس أمام أحد أبطال طفولته، وكشف أنه خرج من المباراة بتذكار خاص.
 
وأكمل: "حصلت على قميص كريستيانو رونالدو ونجحنا بالتأهل إلى الدور الـ 16، إنه أفضل يوم بحياتي".
 
 
وتابع: "قبل المباراة التقيت مع كريستيانو وتمنى لي النجاح، لم أتخيل أبدا أنه سيأتي ويتحدث معي. إنه لاعب عظيم وشخص عظيم. ولهذا السبب فهو شخصية عظيمة داخل وخارج الملعب إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، عندما يأتي للتحدث إليكم قبل المباراة، كان ذلك أمرا رائعا، مما ساعدنا على الاعتقاد بأنه يمكننا القيام بشيء ما اليوم".
 
 
واختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب منتخب جورجيا، لحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال ضد جورجيا.
 
 
وتوغل كفارا داخل المنطقة وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس البرتغالي ديوغو كوستا.
 
وذكرت شبكة "لايف سكور"، المختصة بإحصائيات كرة القدم، أن هدف كفاراتسخيليا جاء بعد مرور 93 ثانية فقط من بداية المباراة. 
 
وأشار الموقع الرسمي للبطولة إلى أن هدف كفارا دخل ضمن قائمة أسرع 5 أهداف في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، لافتة إلى أن 3 منها بالنسخة الحالية.
 
وأصبح كفاراتسخيليا ثالث أكثر من سجل أهداف مع منتخب جورجيا تاريخيا بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفا خلال 33 مباراة خاضها بالقميص الأحمر.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   