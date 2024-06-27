"ظرف طارئ" يجبر فيل فودين على مغادرة معسكر إنجلترا

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن عودة لاعب خط وسط "الأسود الثلاثة" فيل فودين إلى البلاد بسبب ظرف عائلي طارئ.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان مختصر إن فيل فودين غادر معسكر منتخب إنجلترا المشارك في يورو 2024 للتعامل مع ظرف عائلي طارئ.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن فودين غادر المعسكر لحضور ولادة طفله الثالث. بعدما أعلن في أبريل الماضي أنه وشريكته ريبيكا كوك أنهما ينتظران طفلا ثالثا.

وشارك فودين أساسيا في جميع مباريات إنجلترا الثلاث، إذ تصدرت المجموعة الثالثة لتبلغ دور الستة عشر.

ولعب نجم مانشستر سيتي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع سلوفينيا الليلة الماضية.

ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي موعداً لعودة فودن إلى المعسكر من جديد،، لكنه من المرجح أن يعود قبل المباراة المقبلة لمنتخب بلاده التي يستهل بها مواجهاته في الأدوار الاقصائية للبطولة.