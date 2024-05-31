بطولة لبنان في اسلوب الساندا اللقب للأمن العام بقيادة الرائد ديمتري صقر

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ضمن "مهرجان بيروت الرياضي" ،الذي أقيم في الـ"فوروم دو بيروت" ،أقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو المرحلة الاولى من بطولة لبنان للفئة العمرية 12-17 سنة في أسلوب الساندا بحضور رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير ونائبيه نعوم سعاده والرائد ديمتري صقر وأمين السر بسام نهرا وتحت أشراف رئيس لجنة التنظيم فارس الخوري وماريا عقيقي ورئيس لجنة الحكام الحكم الدولي فيكتور الحداد وساعده:رافي سركيسيان – رامي صاغبيني – شريف نجار – سامر الرميلي – مارتن عقيقي – بول عساكر – سامر مرعي – نجوى عيسى – شربل تابت .

بداية النشيد الوطني اللبناني بعدها كلمة ترحيب بالنوادي والمدربين والمشاركين من قبل الرئيس والشكر اكبر بأسم الهيئة الادارية الى رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان كريم العنداري على الاستضافة والنجاح الكبير لهذا الحدث الرياضي التي احتل المرتبة الاولى في المهرجانات الرياضية في لبنان والشرق الاوسط.

شارك في البطولة اكثر 100 لاعب مثلوا النوادي التالية: الأنطونية بعيدا – بودا ادما – بل اوريزون ادما – المركزية جونية – لواكو الكسليك – الأمن العام – الشبيبة الرياضي – سبورتينغ كلوب – تايغر أميون – كفرعبيدا البترون – الهلال طرابلس – الشاولين بيروت – آبا برج حمود – سيدة اللويزة ذوق مصبح - وجاء ترتيب الفرق كالآتي:

1 - الأمن العام 36 نقطة

2- الهلال طرابلس 24 نقطة

3 – بودا و بل اوريزون و الشاولين 19 نقطة

وفي ما يلي النتائج:

12-13 سنة أناث

45كلغ 1- غبرييلا شهاب -الامن العام

2- لورا بوجي - الشبيبة الرياضي

3- جولي خضرا- تايغر اميون

50كلغ 1- روزاريتا بطرس - بودا

2- ماريتا عيسى- الامن العام

3-- عادل شويري -سبورتنغ هاي

65كلغ 1- ماريلين أبو جوده -الامن العام

2- كاتيا طعمه -كفرعبيدا الرياضي

3- جيسكا عيراني -سبورنيتغ هاي

12-13 سنة رجال

31كلغ 1- ليوناردو سعيد - الامن العام

2- جورج بو عيسى- كفرعبيدا

39كلغ 1- بهجة نصار- الهلال طرابلس

2- خليل روكز - الامن العام

3- نوخ بخاش -الشاولين

42 نلغ 1- مارفن قصيفي - بودا

2- آدم لقيس - بل أوريزون

3 علي درويش- لواكو

45كلغ 1- غسان سعيد - الامن العام

2- محمد حيدر- الشاولين

3- راي بو حيدر- لواكو

50كلغ 1- مارك انطوني ميرال- بل أوريزون

2- غدي الياس - الامن العام

3- يوسف مهنا - الشبيبة

60كلع 1- انطوني كلاسي - بل أوريزون

2- جوليان كساب

3- زاره كيكوريان- أبا برج حمود

65كلغ 1- جورج بو لطوف- كفرعبيدا

2- علي اهمز - شاولين

3- ايلي عبدالساتر - تايغر اميون

14-15 سنة

52كلغ 1- روي خويري - بل أوريزون

2- سليم نشار - الهلال طرابلس

3- كوريس حبشي- سيدة اللويزة

60كلغ 1- ادولفو بو حرب -سيدة اللويزة

2- جو ايليو كساب

3- محمد طه- الشاولين

67كلغ 1- بيتر نبوت - تايغر

2- علي عواضة- الهلال طرابلس

3- فادي سلوم - لواكو

75كلغ 1- يوسف حلوم - الهلال طرابلس

2- يورغو غبري - بودا ادما

3- محمد الحسيني - الشاولين