ملخص ميركاتو الصيف.. نجم مدريد إلى ليفربول وراتب فليك الخجول

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بدأ سوق الانتقالات في كرة القدم "بالاشتعال"، مع تحركات الأندية الكبيرة، لتعزيز صفوفها باللاعبين المتاحين بالسوق، وكذلك المدربين.

ويتميز سوق الانتقالات هذا الموسم، بكثافة التغييرات التدريبية، والأندية التي تتعاقد مع مدربين جدد.

سوق المدربين

سيعلن برشلونة عن التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الألماني هانسي فليك، الذي وافق على تخفيض راتبه إلى 3 ملايين يورو سنويا، وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

بايرن ميونيخ الألماني، سيعلن بشكل رسمي، عن التوقيع مع المدرب البلجيكي فنسنت كومباني، الذي هبط مع فريق بيرنلي من البريمرليغ، لكن "توصية" بيب غوارديولا لإدارة بايرن ميونيخ، لعبت دورا كبيرا في تعيينه المرتقب.

نابولي وقع مع الإيطالي المثير للجدل، أنتونيو كونتي، والذي يصر على الاحتفاظ بنجمه الجورجي خفيتشا كفارتسخيليا.

يستعد أي سي ميلان للتوقيع مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي قدم موسما محترما مع ليل الفرنسي.

تترقب جماهير تشلسي الإنجليزي، التوقيع مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي قاد ليستر سيتي للتأهل للبريميرليغ.

لا زال مانشستر يونايتد يفكر بإقالة الهولندي إريك تن هاغ، والبديل المحتمل هو الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو أو الألماني توماس توخيل.

الإسباني تشافي رفض عرضا لتدريب منتخب كوريا الجنوبية، ويفكر بقضاء موسم بعيدا عن كرة القدم.

انتقالات اللاعبين

وفقا لمصادر أرجنتينية، الاتفاق تم على انتقال أنخيل دي ماريا إلى إنتر ميامي الأميركي، للانضمام إلى مواطنه ليونيل ميسي.

منافسة شرسة على جناح ريد بول لايبزغ، داني أولمو، بين برشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول.

صحيفة موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن احتمالية انتقال البرازيلي رودريغو إلى ليفربول من ريال مدريد، أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق.

مفاوضات ريال مدريد مستمرة مع بايرن ميونيخ للاتعاقد مع الظهير الكندي ألفونسو دايفيز، الذي وافق على الانتقال.

يقترب البرازيلي كاسيميرو من الانتقال إلى السعودية، وأبرز الأندية المهتمة هي النصر والأهلي والقادسية، وفقا لمصادر برازيلية. رحلته مع مانشستر يونايتد انتهت.

صحيفة تيليغراف أشارت إلى أن نادي النصر يريد التوقيع مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، قادما من ليفربول الإنجليزي.

يتوقع أن يكون مدافع إيفرتون جاراد برانثويت، أول تعاقدات مانشستر يونايتد للموسم الجديد.