منتخب بـ 2 مدربين.. الاتحاد الكاميروني يصعد ضد وزارة الرياضة

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في منحى تصاعدي، أعلن الاتحاد الكاميروني يوم الأربعاء، انه استبعد المدرب البلجيكي المعيّن حديثاً مارك بريس وعيّن بدلاً منه مارتن ندتونغو بشكل مؤقت قبل تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل.

ويأتي القرار في أعقاب خلاف حاد بين بريس ورئيس الاتحاد صامويل إيتو يوم الثلاثاء.

وتفاقمت أزمة كرة القدم الكاميرونية بعدما تحول اجتماع بين إيتو والبلجيكي بريس إلى مواجهة غاضبة.

وكانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها إيتو مع بريس، الذي عينته وزارة الرياضة في البلاد في أبريل الماضي على غير رغبة إيتو.

ووجّه إيتو الدعوة إلى بريس لحضور "جلسة عمل" استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل، لكن الاتحاد الكاميروني رفض دخول عدد من أعضاء الطاقم المرافق للمدرب البلجيكي، الذين عينتهم وزارة الرياضة أيضاً، إلى مقر الاتحاد في مدينة ياوندي.

ودعا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لاحقاً إلى اجتماع للجنة الطوارئ التي قررت إجراء التغيير.

وقد تضع هذه الخطوة إيتو في مسار تصادمي مع وزارة الرياضة، التي تمسكت حتى الآن بتعيين بريس على الرغم من معارضة الاتحاد.

وفي العادة يقوم اتحاد كرة القدم بتعيين المدربين ودفع أجورهم، لكن في بعض الدول الإفريقية تقوم الحكومة بتلك المهمة، خاصة عندما تعاني الاتحادات من ضائقة مالية.

وتملك الكاميرون أربع نقاط من أول مباراتين في التصفيات وستستضيف الرأس الأخضر في الثامن من يونيو ثم تسافر إلى أنغولا بعدها بثلاثة أيام.