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فليك يصل برشلونة الثلاثاء.. والإعلان في وقت لاحق

29
MAY
2024
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من المنتظر أن يصل المدرب الألماني هانز فليك إلى مدينة برشلونة، الثلاثاء، في الوقت الذي ربطت به تقارير إعلامية اسمه بالفريق الإسباني لتعويض رحيل تشافي هيرنانديز.
 
وأطلقت الصحافة الكتالونية المحلية على الثلاثاء "يوم هانس فليك"، وتحدثت مصادر عن إمكانية الإعلان عنه كمدير فني جديد لبرشلونة في وقت لاحق.
 
وقال موقع "فوتبول إسبانا"، إنه "من غير المتوقع تقديم فليك للصحافة، حيث يشعر برشلونة أنه ليس مستعدا بعد لمواجهة وسائل الإعلام".
 
وأضاف أن إدارة برشلونة ما تزال تناقش مع تشافي التفاصيل المالية المتعلقة برحيله.
 
وأكد تشافي ليلة الأحد أنه لن يطالب بالأموال المستحقة له عن العام الأخير من عقده، التي تقدرها صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية بـ12 مليون يورو، لكنه سيؤكد على حصول مساعديه على مستحقاتهم.
 
وأوضح المصدر أن "رواتب الموظفين تبلغ حوالي 3 ملايين يورو، ويعلم تشافي أن النادي قادر على تحمل هذا المبلغ".
 
ويتعلق الأمر بالمساعدين ومدرب اللياقة البدنية وأخصائي العلاج الطبيعي والمسؤول الإعلامي وموظفين آخرين.
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