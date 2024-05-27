برشلونة يتوج بلقب أبطال أوروبا للسيدات للمرة الثالثة

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أنهى برشلونة سلسلة هزائمه أمام ليون ليحقق لقبه الثالث في دوري أبطال أوروبا للسيدات في أربع سنوات السبت.

وسجلت أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم هدفا في الشوط الثاني وأضافت أليكسيا بوتيلاس الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز برشلونة 2-0 بعد خسارته في المباراتين النهائيتين السابقتين أمام الفريق الفرنسي.

ولم يسبق للنادي الكاتالوني أن فاز في أربع مباريات سابقة أمام ليون، الذي يظل النادي الأكثر نجاحا في لعبة السيدات برصيد ثمانية ألقاب أوروبية.

أمام حشد قياسي بلغ 50827 متفرجا في المباراة النهائية، أصبح برشلونة ثالث فريق يحصل على ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا للسيدات، مقابل ثمانية ألقاب لليون وأربعة ل ينتراخت فرانكفورت.