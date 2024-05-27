مدرب مان يونايتد: إذا طردوني سأذهب لأحقق الألقاب بمكان آخر

A + A -

أثار مدرب مانشستر يونايتد الجدل، بتصريحات "نارية" السبت، بعد ساعات من تحقيقه بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقاد المدرب الهولندي إريك تن هاغ فريقه مانشستر يونايتد، لهزيمة بطل إنجلترا مانشستر سيتي، بنتيجة 2-1، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت.

وبعد اللقاء، وجه تن هاغ سهامه لمنتقديه، الذين هاجموه طوال الموسم الصعب، والذي أنهاه مانشستر يونايتد بالمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هجوم شرس من المدرب الهولندي

وقال تن هاغ: "فريقنا يتطور ونحن نحقق الألقاب. لدينا لقبين في سنتين، هذا أمر جيد".

وأضاف بتحد: "إذا لم يريدونني بعد الآن في الوظيفة، فسأرحل لأي ناد آخر وأحقق الألقاب، فهذا ما أفعله أنا طوال مسيرتي في كرة القدم".

وقال: "عندما استلمت تدريب مانشستر يونايتد، الفريق كان في حالة يرثى لها. أما الآن، فنحن في طريقنا لبناء فريق للمستقبل".

وعانى تن هاغ من انتقادات كثيرة في موسمه ىالثاني ىبمانشستر يونايتد، وذلك بسبب تدهور نتائج الفريق خلال الموسم، والخروج بشكل مذل من بطولة دوري أبطال أوروبا.