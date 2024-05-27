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صفقة "لا ترفض".. لماذا قرر ليفاندوفسكي البقاء في برشلونة؟

27
MAY
2024
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أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه يريد البقاء في برشلونة الإسباني الموسم المقبل، منهيا بذلك الشكوك حول مستقبله القريب.
 
أما عن أسباب قرار ليفاندوفسكي بالاستمرار مع الفريق الكتالوني، فتقول مصادر إعلامية إن الأمر يتعلق بالراتب، حيث ترددت أنباء عن أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاما وافق على عقد لمدة 4 سنوات، أول 3 منها براتب تصاعدي، عندما انتقل إلى برشلونة في صيف عام 2022.
 
وحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ليفاندوفسكي حصل خلال موسمه الأول على 20 مليون يورو، وارتفع الرقم إلى 26 مليون يورو هذا الموسم.
 
 
وأضاف: "سيرتفع الراتب مرة أخرى إلى 32 مليون يورو في الموسم المقبل (عندما سيكون ليفاندوفسكي قد أتم بالفعل 36 عاما)، وفي السنة الأخيرة من عقده سيدفع برشلونة 26 مليون يورو".
 
وبالتالي فإن القيمة المالية الإجمالية لهذه الصفقة ستصل إلى 104 ملايين يورو.
 
ويعني ذلك أن ليفاندوفسكي أمام "صفقة لا ترفض" مع الفريق الكتالوني، كما أنه لن يجني أكثر من ذلك بكثير في حال قرر الانتقال إلى أحد أندية الخليج، وفق "فوتبول إسبانيا".
 
وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة من بايرن ميونيخ الألماني عام 2022. ومنذ ذلك الحين ساعد النادي الكتالوني على الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسبانية.
 
وأنهى المهاجم البولندي موسمه الأول في صدارة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا، لكنه سجل 18 هدفا حتى الآن في الموسم الحالي لبرشلونة الذي سيخرج منه بدون ألقاب.
 
وقال ليفاندوفسكي لصحيفة "إلموندو ديبورتيفو"، الأربعاء، في رده على شائعات رحيله المحتمل عن برشلونة: "بالطبع الأمر واضح للغاية لي. أريد الفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة، وأنا متأكد من أننا سنكون أقوى في الموسم المقبل وسنفوز أيضا بالألقاب".
 
وتابع: "أريد دائما الأفضل، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لزملائي في الفريق، وأنا متأكد من أن هذا الفريق سيفوز بالألقاب الموسم المقبل لأنني أرى ما نفعله كل يوم.. بالنسبة لي هذا ما يهم لأن هذا النادي قريب من قلبي وأريد أن أقدم الكثير للفريق والنادي".
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