الزمالك.. من التتويج الإفريقي إلى تعادل محلي "مخيّب"

A + A -

تعادل الزمالك مع ضيفه مودرن فيوتشر 1-1 في مباراة ضمن المرحلة 24 من الدوري المصري، الخميس، ليفقد الفريق الأبيض نقطتين في ظهوره المحلي الأول بعد تتويجه القاري الأسبوع الماضي.

وحقق الزمالك لقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) الأحد، بفوزه على نهضة بركان المغربي بهدف وحيد في إياب النهائي، ليفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2019.

وكان التعادل هو الأول بين الفريقين منذ صعود مودرن فيوتشر للدوري الأول قبل 3 مواسم، حيث انتهت مواجهات الفريقين الخمس السابقة كلها في الدوري بفوز الزمالك.

وسيطر الزمالك على غالبية فترات الشوط الأول، وتقدم في الدقيقة 34 عبر مهاجميه التونسي سيف الدين الجزيري الذي استغل عرضية عمر جابر من الناحية اليمنى، ليسكنها شباك حارس مودرن فيوتشر محمود حمدي.

لكن الضيوف سرعان ما أدركوا التعادل عبر محمد صادق في الدقيقة 40، بعدما تابع رأسية أحمد عاطف التي ارتدت من قدم جابر ليسجل منها هدف التعادل وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الشوط الثاني أهدر الزمالك العديد من الفرص وسط تألق حارس مرمى مودرن فيوتشر ومدافعيه، لينتهي اللقاء بالتعادل ويفقد الفريق الأبيض نقطتين في صراع المنافسة.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 25 نقطة من 16 مباراة في المركز 13، بينما رفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع.