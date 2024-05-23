living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"يويفا" يكشف عن عاصمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

23
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، أن العاصمة الهنغارية بودابست، ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في عام 2026، على ملعب "بوشكاش أرينا".
 
وقررت اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" خلال اجتماع عقده في دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، قبل المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، وتجمع بين فريقي أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني.
 
بينما قررت تعليق قرار إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2027، لغاية سبتمبر المقبل، وذلك حتى يقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معلومات حول خطط تجديد ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.
 
في حين أعلن الـ"يوفا" أن مدينة فرانكفورت الألمانية ستستضيف نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2027.
 
وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مدينة ألمانية الحدث، بعد هامبورج في عام 2010 وكولن في 2020.
 
في الوقت نفسه، تستضيف مدينة لايبزيغ الألمانية نهائي بطولة دوري المؤتمر في عام 2026.
 
إضافة إلى ذلك، منح "يويفا" مدينة إسطنبول التركية حق استضافة نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2026 ودوري المؤتمر الأوروبي في 2027.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   