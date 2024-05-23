"يويفا" يكشف عن عاصمة نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، أن العاصمة الهنغارية بودابست، ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في عام 2026، على ملعب "بوشكاش أرينا".

وقررت اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" خلال اجتماع عقده في دبلن عاصمة جمهورية إيرلندا، قبل المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي، التي تقام في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، وتجمع بين فريقي أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني.

بينما قررت تعليق قرار إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2027، لغاية سبتمبر المقبل، وذلك حتى يقدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم معلومات حول خطط تجديد ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

في حين أعلن الـ"يوفا" أن مدينة فرانكفورت الألمانية ستستضيف نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2027.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مدينة ألمانية الحدث، بعد هامبورج في عام 2010 وكولن في 2020.

في الوقت نفسه، تستضيف مدينة لايبزيغ الألمانية نهائي بطولة دوري المؤتمر في عام 2026.

إضافة إلى ذلك، منح "يويفا" مدينة إسطنبول التركية حق استضافة نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2026 ودوري المؤتمر الأوروبي في 2027.