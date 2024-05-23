أتلانتا الإيطالي يهزم ليفركوزن ويتوّج بطلا للدوري الأوروبي

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أحرز أتالانتا باكورة ألقابه القارية وتوّج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعدما ألحق الخسارة الأولى بباير ليفركوزن الألماني في مختلف المسابقات هذا الموسم 3-0 الأربعاء.

ويعود الفضل في فوز أتالانتا لمهاجمه النيجيري أديمولا لوكمان الذي سجّل الأهداف الثلاثة في المباراة.

ولم يتمكن ليفركوزن الذي اشتهر هذا الموسم بالأهداف المتأخرة وعودته في النتائج من تسجيل هدف شرفي وسط التنظيم الدفاعي للفريق الإيطالي.

وأصبح لوكمان أول لاعب إفريقي يسجل ثنائية في نهائي مسابقة أوروبية كبرى، وثالث نيجيري يسجل في مباراة نهائية أوروبية كبرى بعد أليكس أيوبي (أرسنال الإنجليزي عام 2019) وجو أريبو (رينجرز الاسكتلندي عام 2022) وكلاهما في "يوروبا ليغ"، وفقا لـ"أوبتا للإحصاءات".

وحقق أتالانتا أول لقب منذ 61 عاما بعد كأس إيطاليا الذي رفعه عام 1963.

وبهذا يتوج المدرب جيان بييرو جاسبريني بلقب طال انتظاره لمدة عقدين من الزمن.

وفي المقابل، تلقى باير بطل الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه خسارته الأولى بعد 51 مباراة في مختلف المسابقات.