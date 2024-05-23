بعد تصرفه اللافت..الزمالك يشكر لاعب نهضة بركان ياسين البحيري

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أشاد نادي الزمالك المصري، يوم الأربعاء، بسلوك لاعب نهضة بركان المغربي، ياسين البحيري، مع اللاعب نبيل عماد "دونغا"، خلال إياب نهائي مسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتوّج الزمالك للمرة الثانية في تاريخه بلقب بطل مسابقة كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه نهضة بركان المغربي 1-0، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور النهائي.

واستفاد فريق "القلعة البيضاء" من قاعدة التسجيل خارج أرضه بعدما خسر 1-2 ذهابا على الملعب البلدي في مدينة بركان (شمال شرقي المغرب).

وخلال لقاء الإياب، التحم البحيري مع "دونغا"، وكاد لاعب الزمالك أن يسقط بشكل قوي، إلا أن لاعب النادي المغربي أمسك به وأنقذه من إصابة خطيرة.

وفي منشور على حسابه في "إكس"، نشر الزمالك صورة للالتحام بين اللاعبين مرفقة برسالة جاء فيها: "يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التصرف الرائع الذي قام به ياسين البحيري، لاعب فريق نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تدخل ليمنع سقوط نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، بشكل خطير، في كرة كانت كفيلة بتعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي توج الزمالك بلقبها للمرة الثانية في تاريخه".

وأضاف النادي: "يتوجه مجلس إدارة الزمالك ببالغ الشكر والتقدير للاعب، على تصرفه الذي لاقى استحسانا واسعا من جماهير الزمالك ومتابعي كرة القدم عامة، متمنيا دوام التوفيق والتميز لياسين البحيري في مسيرته بكرة القدم".