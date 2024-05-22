بعد رحيل كلوب.. صلاح يلمح للبقاء في ليفربول

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يبدو أن جناح المنتخب المصري محمد صلاح قد حسم الجدل حول استمراره في صفوف ليفربول الإنجليزي بعد تداول أنباء عن انتقاله لأحد أندية القمة في الدوري السعودي.

صلاح توجه لجماهير الريدز بمنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس وعد فيه ببذل الجهود لتحقيق الألقاب في الموسم المقبل ما يؤكد بقاءه ضمن كتيبة الفريق.

وجاء في منشور صلاح: "نعلم أن الألقاب هي الأهم وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بقوة".

وتدوالت وسائل إعلام أنباء عن انتقال صلاح إلى أحد الأندية السعودية وزادت التكهنات بعد خلاف اللاعب الشهير مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

فخلال مباراة ليفربول ووست هام يونايتد التي جرت في 27 أبريل الماضي وانتهت بالتعادل دخل صلاح في مشادة كلامية مع كلوب الذي يقضي آخر مواسمه في أروقة النادي.

كان صلاح يجلس على مقاعد البدلاء وقد بدأ النجم المصري الاستعداد للدخول إلى أرضية الملعب بدلا من لويس دياز، في الوقت الذي كانت فيه النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف إلا أن وست هام أدرك التعادل في الدقيقة 77 بعد أن سجل مهاجمه ميكائيل أنطونيو الهدف الثاني لفريقه.

بعد إحراز وست هام للهدف تحدث كلوب مع صلاح بكلمات استفزت النجم المصري الذي دخل في مشادة كلامية مع مدربه الألماني، وتدخل الأوروجوياني داروين نونيز لفض هذا الاشتباك، وسط أنباء عن زيادة الهوة بين الطرفين مع اقتراب رحيل المدرب الألماني عن الفريق الإنجليزي.

رغم الخلافات إلا أن صلاح ومع انتهاء حقبة كلوب مع ليفربول وجه يوم الاثنين، رسالة وداع إليه يسترجع فيها الذكريات خلال السنوات السبع التي قضاها تحت قيادته ووصفها بأنها "رائعة ومليئة بالإنجارات".

ونشر محمد صلاح على حسابه عبر منصة "إكس" صورة تجمعه مع كلوب مصحوبة بتعليق كتب فيه "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".

وأضاف نجم ليفربول: "أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وانضم للفريق في 2017 قادما من روما الإيطالي. لعب 349 مباراة، سجل 211 هدفًا وصنع 89 تمريرة حاسمة. لقد فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وحصل على لقب أفضل هداف.