احتفالات مسيئة لإنتر وتحقيق مرتقب في "إهانة الغريم"

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احتفل إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي بشكل "صاخب"، الأحد، باستخدام حافلة مفتوحة جابت أنحاء المدينة.

لكن ما لفت الأنظار، هو انخراط عدد من نجوم إنتر في أنشطة "مناهضة وساخرة" من الغريم إيه سي ميلان.

وكان المدافع الهولندي دينزل دامفريس "بطل الشغب"، حيث حمل لافتة تظهره وهو يجر كلبا مقيدا، وضع عليه وجه المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب أي سي ميلان.

وكان هيرنانديز قد دخل في مشاجرة مع دامفريس في الديربي الأخير، حيث طرد اللاعبان، مما أجج الخلاف بينهما.

ووصف دامفريس وزميله في الفريق ماركوس تورام، هيرنانديز، بالـ"كلب"، في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما شكل استفزازا بين جماهير الفريقين.

كما رفع لاعب خط وسط إنتر دافيدي فراتيسي، لافتة كتب عليها "Milanista Chiacchierone"، التي تعني أن مشجع ميلان "يحب قول الهراء كثيرا".

ومساء الأحد، بدأ مكتب المدعي العام بالحصول على مقاطع فيديو لما حدث، وتوقعت تقارير أن يفتح تحقيق في الأمر كما حدث في ظروف مماثلة في الماضي القريب.

وكان التركي هاكان شالهان أوغلو هدفا للهتافات والسخرية من لاعبي ومشجعي ميلان، عندما احتفل الفريق بلقب الدوري قبل عامين، مما دفعه للرد على جماهير ميلان خلال الاحتفالات، بترديد عبارات من أغنية ساخرة.