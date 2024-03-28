سلة: سحب قرعة بطولتي الدرجتين الرابعة والخامسة

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جرت عملية سحب قرعة بطولتي لبنان للدرجتين الرابعة والخامسة بكرة السلة في "مقر انطوان شويري-الاتحاد اللبناني لكرة السلة" بحضور نائب رئيس الاتحاد سامي ناصر وعضو اللجنة الادارية رئيس لجنة المسابقات ومدير المنتخبات الوطنية مارون جبرايل ومندوبي عدد من الأندية المشاركة في البطولتين.

واستهل جبرايل عملية سحب القرعة بكلمة نقل خلالها تحيات رئيس الاتحاد أكرم حلبي وأعضاء الهيئة الادارية ومتمنياً التوفيق لجميع الأندية في البطولتين ومنوهاً بالمشاركة الكثيفة (سيشارك في بطولة الدرجة الرابعة 96 ناد وفي بطولة الدرجة الخامسة 34 ناد) ومضيفاً ان شهر نيسان المقبل سيشهد انطلاق البطولتين.

و جرت عملية سحب القرعة ووزّعت الاندية على المجموعات . ثم أجاب ناصر وجبرايل على اسئلة واستفسارات مندوبي الأندية.