قائد المانشافت السابق: تشابي ألونسو ليس خيارا جيدا لليفربول

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اعتبر النجم الدولي الألماني السابق لوتار ماتيوس، الفائز بمونديال 1990 والكرة الذهبية لأفضل لاعب عن ذلك العام، أن الإسباني تشابي ألونسو الذي يقدم موسما استثنائيا مع باير ليفركوزن، ليس خيارا جيدا لليفربول الإنجليزي الذي يبحث عن مدرب لخلافة الألماني يورغن كلوب بعد رحيل الأخير في نهاية الموسم الحالي.

وارتبط اسم ألونسو بانتقال محتمل إلى ثلاثة فرق دافع عن ألوانها كلاعب، وهي ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ الألماني، وذلك نتيجة ما يقدمه هذا الموسم مع ليفركوزن الذي يسير نحو الفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وبسجل من دون أي هزيمة في 38 مباراة خاضها حتى الآن في جميع المسابقات، يتصدر ليفركوزن ترتيب الدوري المحلي بفارق 10 نقاط عن بايرن، المتوج باللقب في المواسم الـ11 الماضية، وتأهل إلى نصف نهائي الكأس المحلية حيث يتواجه الأربعاء المقبل مع فورتونا دوسلدورف من الدرجة الثانية، وربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" حيث يلتقي وست هام الإنجليزي في 11 و18 الشهر المقبل.

ماذا قال ماتيوس عن ألونسو؟

• في مقابلة مع وكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى الأربعاء، رأى ماتيوس أن سد الفراغ الذي سيتركه كلوب في نهاية الموسم سيكون صعبا على أي مدرب في ظل ما قدمه للنادي ومكانته لدى جماهير "الحمر".

• نصح ألونسو بالبقاء في ليفركوزن، قائلا "ليفربول ليس الخيار الصحيح لتشابي ألونسو بعد هذا الموسم. لديه خيارات أفضل (له شخصيا)".

• قضى ماتيوس معظم مسيرته في بايرن وقال إنه سيرحب بألونسو كبديل للمدرب توماس توخيل الذي سيترك الفريق بدوره في نهاية الموسم، لكنه أقر أنه "سيتعين عليه (في بايرن) بناء فريق جديد للمستقبل بلاعبين جدد".

• تساءل ماتيوس "لماذا الانتقال إلى ليفربول؟ لماذا يجب أن يغادر هذا الفريق الجميل الذي يجعلنا سعداء بكرة القدم الجميلة، مثل (ما قدمه) برشلونة قبل 12 عاما؟".

• إن نجاح كلوب في ليفربول جعل من الصعب على أي مدرب أن يحل بدلا منه.

• التدريب في ليفربول بعد يورغن كلوب ليس بالأمر السهل لأن يورغن بطل، إنه رائع. ما فعله كان رائعا وما الذي بإمكانك (كمدرب جديد) أن تقدم أكثر منه؟".

• أشاد ماتيوس بمدرب ألمانيا الحالي يوليان ناغلسمان وقال إن الفريق "يسير على الطريق الصحيح" بعد عودته الى مستواه بانتصارين وديين على فرنسا وهولندا. حلمنا ورغبتنا في ألمانيا أن يتولى يورغن كلوب مهمة المدرب الوطني المقبل".

وصدم كلوب عالم كرة القدم في يناير الماضي بإعلانه أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم بعد تسعة أعوام في "أنفيلد".