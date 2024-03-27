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كرواتيا تهزم مصر وتحرز "كأس العاصمة"

27
MARCH
2024
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توّج منتخب كرواتيا بلقب كأس العاصمة الإدارية بفوز كبير على نظيره المصري 4-2 الثلاثاء بملعب العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة في المباراة النهائية.
 
وكانت مصر البادئة بالتسجيل عبر المدافع رامي ربيعة في الدقيقة السادسة، لكن كرواتيا ردت بعد ربع ساعة بواسطة مهاجم تورينو الإيطالي نيكولا فلاسيتش (21)، قبل أن يضيف مهاجم دينامو زغرب برونو بيتكوفيتش الثاني (57) ويعزز البديل مهاجم هوفنهايم الألماني أندري كراماريتش بالثالث (77)، ويختتم مدافع فولفسبورغ الألماني لوفرو ماير المهرجان بالرابع (86)، فيما قلّص مدافع الأهلي الآخر محمد عبد المنعم النتيجة في الوقت بدل الضائع (90+4).
 
وضغط الفراعنة منذ البداية ونجحوا في افتتاح التسجيل مبكرا عندما سدد محمود حسن "تريزيغيه" كرة من ركلة حرة مباشرة على حدود المنطقة أبعدها الحارس نيديليكو لابروفيتش وتهيأت أمام محمد حمدي الذي مررها عرضية تابعها ربيعة بتسديدة داخل الشباك (6).
 
وفرضت كرواتيا سيطرتها بعد الهدف بقيادة لاعب وسط ريال مدريد الاسباني المخضرم لوكا مودريتش سعيا لتعديل التعادل، وأنقذ الحارس محمد أبو جبل مرماه من هدف محقق بتصديه لرأسية لاعب وسط النصر السعودي مارسيلو بروزوفيتش (17).
 
وقاد مهاجم أينتراخت فرانكفورت عمر مرموش هجمة مرتدة ومرر كرة بينية إلى مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد الذي انفرد وسدد كرة ساقطة ارتدت من القائم الأيمن قبل أن يسيطر عليها لابروفيتش (18).
 
وأسفر ضغط كرواتيا عن هدف التعادل عندما مرر مودريتش كرة إلى فلاسيتش عند مشارف المنطقة فسددها وخدعت أبو جبل بارتطامها بالعارضة وسكنت الشباك (21).
 
وزاد الضغط على دفاع الفراعنة المرتبك، وسدد ماير كرة قوية اصطدمت بقدم عبد المنعم ومرت بجوار القائم الايسر (34).
 
وأهدر بيتكوفيتش فرصة سانحة عندما تلقى كرة عرضية من ماركو بياتشا لكنه سددها بيسراه بغرابة فوق المرمى الخالي (45+3).
 
وعوّض بيتكوفيتش مطلع الشوط الثاني بمنحه التقدم لمنتخب بلاده عندما استغل ركلة ركنية للاختصاصي والقائد مورديتش وتابعها برأسه على يمين ابو جبل (57).
 
وتحسن أداء الفراعنة قليلا بعد الهدف، وتوغل تريزيغيه من الجهة اليمنى وراوغ مدافع باير ليفركوزن الألماني يوسيب ستانيتش وسدد الكرة بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس البديل دومينيك كوتارسكي (62)، وسدد مرموش ركلة حرة مباشرة سيطر عليها الأخير (65).
 
وردت كرواتيا بهجمة منظمة انتهت بتمريرة بينية في عمق دفاع الفراعنة إلى البديل ماريو باشاليتش داخل المنطقة لكنه سددها فوق العارضة (72).
 
ونجحت كرواتيا في التعزيز عندما لعب ماير كرة من ركلة حرة مباشرة تابعها كراماريتش، بديل بيتكوفيتش، برأسه على يمين أبو جبل (77).
 
ووجه ماير الضربة القاضية للفراعنة بتسجيله الهدف الرابع عندما ردّ له كراماريتش الهدية بتمريرة من هجمة مرتدة تابعها من على حدود المنطقة إلى الزاوية اليسرى العليا لمرمى أبو جبل (86).
 
وقلّص عبد المنعم الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عندما تلقى كرة من ركلة ركنية لزميله في النادي الأهلي محمد هاني وتابعها برأسه على يمين الحارس.
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