صلاح يسجل رقما قياسيا مع ليفربول بفوزه على سبارتا براغ

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سجل الدولي المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا مع ليفربول بكونه أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في 7 مواسم متتالية بعدما أحرز هدفا في لقاء "الريدز" وسبارتا براغ.

وسحق ليفربول ضيفه سبارتا براغ 6-1 ليتأهل إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بنتيجة إجمالية 11-2 يوم الخميس.

وتقدم فريق المدرب يورغن كلوب 4-صفر بعد 14 دقيقة فقط من بداية المباراة بأهداف داروين نونيز وبوبي كلارك ومحمد صلاح وكودي جاكبو.

وقلّص المهاجم الصربي فليكو بيرمانسفيتس الفارق قبل الاستراحة، لكن هيمنة ليفربول استمرت في الشوط الثاني.

وأحرز لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس في الدقيقة 48 قبل أن يحرز جاكبو هدفه الثاني في المباراة.