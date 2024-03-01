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كأس إسبانيا: لاعبان شقيقان يقودان بلباو للنهائي للمرة الـ40

1
MARCH
2024
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بلغ أتلتيك بلباو نهائي مسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم للمرة الأربعين في تاريخه المتوج بـ23 لقبا، وذلك بإقصائه ضيفه أتلتيكو مدريد بعد الفوز الكبير عليه 3-0 الخميس في إياب الدور نصف النهائي.
 
ويدين بلباو بالتأهل إلى النهائي الى الشقيقين إينياكي ونيكو وليامز، إذ سجلا الهدفين الأولين مع تمريرة حاسمة لكل منهما.
 
وجدد النادي الباسكي الفوز على فريق العاصمة بعدما تغلب عليه ذهابا في معقله 1-0، ليصبح بذلك في المركز الثاني من حيث أكثر الفرق خوضا للنهائي مشاركة مع ريال مدريد وبفارق مباراتين نهائيتين عن برشلونة صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (31).
 
 
ورغم أنه يحتل المركز الثاني على لائحة أكثر الفرق فوزا باللقب بـ23، غابت الكأس عن خزائن بلباو منذ عام 1984 بعدما سقط في النهائي ست مرات منذ حينها، لكن الفرصة متاحة أمامه هذه المرة لتجديد الموعد مع المجد كونه يواجه في نهائي السادس من أبريل في إشبيلية على ملعب "لا كارتوخا" ريال مايوركا الذي أقصى النادي الباسكي الآخر ريال سوسييداد في نصف النهائي.
 
ويقدم بلباو بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي موسما مميزا، إذ يحتل المركز الخامس في الدوري بفارق ثلاث نقاط فقط خلف أتلتيكو الرابع، وذلك قبل استضافته لبرشلونة الثالث الأحد في إعادة للدور ربع النهائي من مسابقة الكأس حين فاز على النادي الكاتالوني 4-2 بعد التمديد.
 
وفي المقابل، توقف مسعى أتلتيكو ومدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني لإحراز لقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2013 والحادية عشرة في تاريخ نادي العاصمة الذي سبق أن خسر في زيارته الأولى الى ملعب "سان ماميس" هذا الموسم في 16 ديسمبر بنتيجة 0-2 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.
 
وفي ظل فارق الـ13 نقطة الذي يفصله في الدوري عن جاره ريال مدريد المتصدر، انحصر طموح أتلتيكو الذي افتقد الخميس جهود نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان للإصابة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكن المهمة لن تكون سهلة إذ خسر في ذهاب ثمن النهائي على أرض إنتر الإيطالي 0-1.
 
وبعدما بدأ أتلتيكو اللقاء بفرصتين للبرازيلي صامويل لينو (6) وماريو هيرموسو (10) صدهما الحارس خولن أغيريسابالا، ردَّ بلباو عبر إينياكي وليامز الذي افتتح التسجيل بتسديدة رائعة "على الطاير" بعد عرضية من شقيقه الأصغر نيكو (13) الذي فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه الغاني الدولي.
 
وكاد إينياكي أن يرد الجميل لشقيقه الذي سدد من خارج المنطقة بجانب من القائم الأيسر (27)، لكن الشقيقين نجحا في المحاولة التالية في تعزيز النتيجة حين عكس إينياكي الكرة من الجهة اليسرى إلى شقيقه الذي يصغره بثمانية أعوام (21 مقابل 29 عاما)، فتابعها مباشرة في الشباك من مسافة قريبة (42).
 
وتأخر انطلاق الشوط الثاني لدقائق عدة بسبب عارض صحي لأحد المشجعين في مشهد حصل أيضا قبيل نهاية الشوط الأول، لكن ذلك لم يخفف من اندفاع أصحاب الأرض الذي حسموا التأهل بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 61 عبر غوركا غوروسيتا الذي كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة بعدما صد الحارس السلوفيني يان أوبلاك تسديدة أويهان سانسيت.
 
وحاول أتلتيكو في الدقائق المتبقية تحجيم الأضرار لكن ألفارو موراتا ورفاقه اصطدموا بتألق الحارس أغيريزابالا، لتبقي النتيجة على حالها حتى النهاية.
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