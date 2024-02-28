ألف دولار لكل إرسال ساحق..تعهد بالتبرع من لاعب تنس لهدف نبيل

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تعهد ستيفانوس تيتيباس بالتبرع بمبلغ ألف دولار لكل إرسال ساحق يضربه خلال بطولة المكسيك المفتوحة للتنس للمساعدة في إعادة إعمار أكابولكو بعد الدمار الذي سببه إعصار أوتيس في أكتوبر الماضي.

وقُتل ما لا يقل عن 50 شخصا عندما ضرب أوتيس، وهو أقوى إعصار يضرب ساحل المكسيك على المحيط الهادي، أكابولكو.

وتسبب ذلك أيضا في أضرار تقدر بمليارات الدولارات، حيث دُمر أكثر من 130 ألف منزل أو أصيب بأضرار بالغة.

وقال اليوناني تيتيباس المصنف 12 عالميا في مقطع فيديو تم بثه على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطولة "سأتبرع بألف دولار مقابل كل ضربة إرسال ساحقة لي هذا الأسبوع" مضيفا أن الأموال المجمعة سيتم تسليمها إلى برامج المساعدة في أكابولكو.

وتقام بطولة المكسيك المفتوحة في الفترة من 26 فبراير وحتى الثاني من مارس، ويشارك فيها الألماني ألكسندر زفيريف والدنمركي هولغر رونه والنرويجي كاسبر رود والأميركي فرنسيس تيافو.