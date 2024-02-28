living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة الانضباط والأخلاق تستدعي رونالدو للإفادة

28
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد تقرير صحفي سعودي، بأن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبت إفادة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسب تصرفه خلال مباراة النصر والشباب.
 
وتقدم نادي الشباب بشكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وذلك بسب إقدام النجم البرتغالي على تصرف غير أخلاقي أمام جماهير الشباب.
 
وبحسب مصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبت إفادة من كريستيانو رونالدو على خلفية اللقطات المنسوبة له في مباراة فريقه أمام الشباب.
 
ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط الخاصة برابطة أندية دوري "روشن"، قرارا بإيقاف قائد النصر مباراتين مع غرامة مالية ضخمة بسبب سلوكه غير الرياضي، وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.
 
وأستأنف فريق النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق السعودي تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة ضيفه الحزم يوم الخميس المقبل، على استاد "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري "روشن" السعودي.
 
وشهد مران اليوم لفريق النصر تواجد كريستيانو رونالدو، ومشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، على الرغم من العقوبة المتوقعة عليه بعد تكرر سلوكه الغير أخلاقي في الملاعب تجاه الجماهير السعودية وآخره بعد مباراة الشباب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   