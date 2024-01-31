الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون نظّم المرحلة الأولى من بطولة السنوبورد

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نظم الإتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون سباقات المرحلة الأولى من بطولة لبنان في السنوبورد لفئات الناشئين، السيدات و الرجال على منحدرات "المزار سكي ريزورت" في كفردبيان وبأجواء مناخية صعبة .وقد أقيمت السباقات بمشاركة لاعبين لبنانيين يمثلون الأندية الإتحادية.

و بعد أربعة سباقات تعرج طويل جاء الترتيب النهائي للمرحلة الأولى على الشكل التالي:

*فئة الرجال:

سباق التعرج الطويل الاول:

-المركز الأول: زاهر الحاج (نادي ماونت سبورتس-كفردبيان)

-المركز الثاني: مايكل فرندو (نادي لبنان الرياضي -ميروبا)

-المركز الثالث: نافذ طوق (نادي ماونت سيدرز -بشري )

سباق التعرج الطويل الثاني :

-المركز الأول: مايكل فرندو (نادي لبنان الرياضي -ميروبا)

-المركز الأول: زاهر الحاج (نادي ماونت سبورتس-كفردبيان)

المركز الثالث: زياد غبريال شختوره (نادي عين نجم الرياضي)

*فئة الناشئين - الذكور:

-المركز الأول: جاد طوق (نادي الصقور)

*فئة السيدات:

سباق التعرج الطويل الاول:

-المركز الأول: جينيفر طوق (نادي قنوبين)

-المركز الثاني: اوريمار رفول فخري (نادي عين نجم الرياضي)

-المركز الثالث: ايغات فخري (نادي ماونت سيدرز -بشري)

سباق التعرج الطويل الثاني :

-المركز الأول: ايغات فخري (نادي ماونت سيدرز -بشري)

-المركز الثاني: جينيفر طوق (نادي قنوبين)

-المركز الثالث: لين أبي نادر (نادي لبنان الرياضي - ميروبا)

*فئة الناشئين - الاناث:

سباق التعرج الطويل الاول:

-المركز الأول: جينيفر طوق (نادي قنوبين)

-المركز الثاني: لين ابي نادر (نادي لبنان الرياضي-ميروبا)

-المركز الثالث: انجلينا طوق (نادي لو شاليه)

سباق التعرج الطويل الثاني:

-المركز الأول: جينيفر طوق (نادي قنوبين)

-المركز الثاني: لين ابي نادر (نادي لبنان الرياضي-ميروبا)

-المركز الثالث: أنجلينا طوق (نادي لو شاليه)

أشرف على السباق المندوب الدولي التركي نعيم أنور أوزكول و اللجنة الفنية في الاتحاد .وفي نهاية السباقات وزعت رئيسة اللجنة الفنية عضو الاتحاد زينة دريان الميداليات على الفائزين والفائزات.