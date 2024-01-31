الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون نظّم المرحلة الأولى من بطولة السنوبورد

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نظم الإتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون سباقات المرحلة الأولى من بطولة لبنان في السنوبورد لفئات الناشئين، السيدات و الرجال على منحدرات "المزار سكي ريزورت" في كفردبيان وبأجواء مناخية صعبة .وقد أقيمت السباقات بمشاركة لاعبين لبنانيين يمثلون الأندية الإتحادية.
و بعد أربعة سباقات تعرج طويل جاء الترتيب النهائي للمرحلة الأولى على الشكل التالي:
*فئة الرجال:
سباق التعرج الطويل الاول:
-المركز الأول: زاهر الحاج (نادي ماونت سبورتس-كفردبيان)
-المركز الثاني: مايكل فرندو (نادي لبنان الرياضي -ميروبا)
-المركز الثالث: نافذ طوق (نادي ماونت سيدرز -بشري )
سباق التعرج الطويل الثاني :
-المركز الأول: مايكل فرندو (نادي لبنان الرياضي -ميروبا)
-المركز الأول: زاهر الحاج (نادي ماونت سبورتس-كفردبيان)
المركز الثالث: زياد غبريال شختوره (نادي عين نجم الرياضي)
*فئة الناشئين - الذكور:
-المركز الأول: جاد طوق (نادي الصقور)
*فئة السيدات:
سباق التعرج الطويل الاول:
-المركز الأول: جينيفر طوق (نادي قنوبين)
-المركز الثاني: اوريمار رفول فخري (نادي عين نجم الرياضي)
-المركز الثالث: ايغات فخري (نادي ماونت سيدرز -بشري)
سباق التعرج الطويل الثاني :
-المركز الأول: ايغات فخري (نادي ماونت سيدرز -بشري)
-المركز الثاني: جينيفر طوق (نادي قنوبين)
-المركز الثالث: لين أبي نادر (نادي لبنان الرياضي - ميروبا)
*فئة الناشئين - الاناث:
سباق التعرج الطويل الاول:
-المركز الأول: جينيفر طوق (نادي قنوبين)
-المركز الثاني: لين ابي نادر (نادي لبنان الرياضي-ميروبا)
-المركز الثالث: انجلينا طوق (نادي لو شاليه)
سباق التعرج الطويل الثاني:
-المركز الأول: جينيفر طوق (نادي قنوبين)
-المركز الثاني: لين ابي نادر (نادي لبنان الرياضي-ميروبا)
-المركز الثالث: أنجلينا طوق (نادي لو شاليه)
أشرف على السباق المندوب الدولي التركي نعيم أنور أوزكول و اللجنة الفنية في الاتحاد .وفي نهاية السباقات وزعت رئيسة اللجنة الفنية عضو الاتحاد زينة دريان الميداليات على الفائزين والفائزات.