الركراكي: أتحمل مسؤولية الخسارة.. ولم نفعل المطلوب

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أكد المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، مساء الثلاثاء، أنه يتحمل المسؤولية بعد خسارة فريقه أمام جنوب إفريقيا 0-2 والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وقال الركراكي: "أنا أتحمل مسؤولية كل شيء، هناك أشياء لم نفعلها في المباراة، واللاعبين نفذوا كل التعليمات بالحرف".

وأوضح: "ركلة الجزاء كانت ستمنحنا فرصة للعودة في المباراة ولكن أهدرناها".

وأتم تصريحاته: "سنتعلم من هذا الإخفاق الذي لم نكن ننتظره ولا نتوقعه، والخسارة هي خيبة أمل للجماهير التي ساندت المنتخب منذ بداية البطولة".

2023 في كوت ديفوار، بعدما فاز على المغرب في دور الـ16 بثنائية دون رد.

وانتهت مسيرة المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج المغرب من البطولة، حيث سبق أسود الأطلس كل من تونس والجزائر ومصر وموريتانيا على الترتيب.