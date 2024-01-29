منتخب الأردن لكرة القدم يقصي العراق من كأس آسيا في الوقت القاتل

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فاز المنتخب الأردني على نظيره العراقي بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة "مثيرة" حتى دقائقها الأخيرة، على أرض استاد خليفة الدولي، الاثنين، في الدور الثاني من نهائيات كأس آسيا.

وسجّل لمنتخب "النشامى" كلّ من يزن النعيمات ويزن يزن العرب ونزار الرشدان في الدقائق 45+ و95+ و97+، فيما أحرز سعد ناطق وأيمن حسين هدفي منتخب "أسود الرافدين"، عند الدقيقتين 68 و76.



وتأهل المنتخب الأردني للدور ربع النهائي في بطولة القارة الصفراء، المقامة على الأراضي القطرية، على أن يواجه المنتخب الطاجيكي.

وشهدت المباراة احتفالية مثيرة بأهداف الفريقين، إذ احتفل لاعبو المنتخب الأردني بهدفهم الأول بطريقة "أكل المنسف"، وقام اللاعب العراقي أيمن حسين بذات الاحتفالية عند تسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده.