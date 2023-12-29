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دجوكوفيتش يهزم ميسي في معركة خاصة لعام 2023

29
DECEMBER
2023
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تمكن لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش من هزيمة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، في معركة خاصة خلال 2023. 
وجرى اختيار دجوكوفيتش، ولاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، كأفضل رياضيين لعام 2023، من قبل صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
 
ويحل النجم الصربي في 2023، محل ليونيل ميسي، الذي نال جائزة أفضل رياضي لعام 2022.
 
وهذه هي المرة الثانية، وبعد عامين من الأولى، التي يظهر فيها دجوكوفيتش على غلاف الصحيفة الفرنسية بمناسبة التكريم الذي بدأ عام 1975.
 
وبات نوفاك قريبا من الإسباني رافائيل نادال، الذي فاز بهذا التكريم في أعوام 2010 و2013 و2017 و2019.
 
وفي حالة بايلز، فقد تم اختيارها بالفعل كأفضل رياضية في أعوام 2016 و2018 و2019 إلى جانب 2023.
 
وقال نوفاك على صفحات "ليكيب" في ختام عام تميز بألقابه السبعة، 3 منها في البطولات الأربع الكبرى والماسترز: "أريد أن أصبح أفضل وأفضل".
 
وفي 2023، تفوق دجوكوفيتش على السباح الفرنسي ليون مارشان بفارق كبير في تصويت "ليكيب"، مما ترك السائق الهولندي ماكس فيرستابين في المركز الثالث.
 
ويأتي التنس على رأس القائمة للعام الثالث على التوالي، حيث كانت الفائزة في النسخة الماضية، هي البولندية إيغا سواتيك.
روسيا اليوم
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