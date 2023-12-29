في أبوظبي.. الأهلي يحقق السوبر المصري رقم 14

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تُوج الأهلي بطلا للسوبر المصري لكرة القدم، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بالفوز على نادي فيوتشر 4-2، في المباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، التي تحتضن السوبر المصري للمرة السابعة.

وجاءت المباراة مثيرة وحماسية، خاصة بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، واللجوء إلى شوطين إضافيين.

وحاول فيوتشر استغلال صحوة التعادل، وأتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل، قبل أن ينجح موديست في إعادة التقدم إلى الأهلي في الدقيقة 114، ويكمل كريم فؤاد "الرباعية"، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 4-2، ويحصد "اللقب 14" في تاريخ السوبر المصري.

وأحرز بيراميدز المركز الثالث، بالفوز على سيراميكا 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.