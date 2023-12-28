تحضيرا لبطولة آسيا...فوز لبنان على الاردن 2 - 1 وديا في طرابلس

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فاز لبنان على الاردن 2 - 1 (الشوط الاول 1 - 1)، في المباراة الدولية الودية في كرة القدم التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، تحضيرا لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر اعتبارا من 12 كانون الثاني المقبل.



سجل للبنان محمد حيدر ونور منصور في الدقيقتين 23 و93.



وجاءت المباراة في ختام المعسكر الداخلي لمنتخبنا في طرابلس تحت اشراف مديره الفني العائد المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش.



ويختتم لبنان استعداداته للنهائيات القارية بلقاء السعودية في 4 كانون الثاني بالدوحة، ثم يقص شريط البطولة مع قطر المضيفة وحاملة اللقب على استاد لوسيل في 12 منه.