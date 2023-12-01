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كم تبلغ ثروة أنتونيلا وجورجينا؟.. أغنى 10 زوجات لنجوم كرة القدم

1
DECEMBER
2023
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كشفت صحيفة "ذا صن" قائمة أغنى 10 زوجات للاعبي كرة القدم، مشيرة إلى أن زوجات اللاعبين أصبحن يجنين الكثير من الأموال بأعمالهن الخاصة وأن زمن اعتمادهن على ثروة أزواجهن قد ولى.
 
وشهدت القائمة تفوق أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جورجينا رودريغيز شريكة البرتغالي كريستيانو رونالدو.
 
وجاء ترتيب أغنى 10 زوجات للاعبي كرة القدم كالتالي:
 
-10- ريكيبا فاردي
 
جاءت في المركز العاشر ريكيبا فاردي زوجة جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي وهداف وبطل الدوري الممتاز السابق بثروة بلغت ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.
 
وعرفت ريكيبا البالغ عمرها 41 عاما بظهورها في البرامج التلفزيونية الشهيرة مثل "أنا مشهور" في 2017 و"الرقص على الثلج"، في 2021.
 
-9- بيري إدواردز
 
بيري هي خطيبة أليكس تشامبرلين، لاعب ليفربول وأرسنال السابق وبشكتاش التركي الحالي، وهي نجمة بوب ناجحة للغاية وعضو في فرقة "ليتل ميكس".
 
وحلت بيري البالغة من العمر 30 عاما، في المركز التاسع بتلك القائمة بثروة سبعة ملايين جنيه إسترليني.
 
-8- جورجينا رودريغيز
 
جورجينا البالغة من العمر 29 عاما، هي الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يبلغ عدد متابعيه 53 مليون معجب.
 
ومع ذلك، فإن شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحتل فقط المركز الثامن في قائمة أغنى زوجات لاعبي كرة القدم بثروة تقدر بنحو 9 ملايين جنيه إسترليني.
 
وجاءت ثروة جورجينا عبر الفيلم الوثائقي الذي تعرضه لشبكة "نتفيلكس" بعنوان "أنا جورجينا" بالإضافة لعقود الرعاية مع علامات تجارية شهيرة مثل "برادا" و"شانيل" و"غوتشي".
 
-7- آنا إيفانوفيتش
 
آنا البالغة من العمر 36 عاما هي شريكة الأسطورة الألماني باستيان شفاينشتايجر الذي لعب لمانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وتوج بمونديال 2014 مع ألمانيا.
 
واشتهرت الجميلة الصربية بلعب التنس، وكانت المصنفة أولى عالميا في عام 2008.
 
وفازت إيفانوفيتش ببطولة فرنسا المفتوحة واحتفظت بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس لمدة 12 أسبوعا.
 
وحلت إيفانوفيتش في المركز السابع في قائمة أغنى زوجات لاعبي كرة القدم بـ13 مليون جنيه إسترليني.
 
-6- كولين روني
 
تحتل كولين روني المرتبة السادسة وهي زوجة واين روني هداف مانشستر يونايتد التاريخي، ومدرب برمنغهام سيتي الحالي.
 
وتعمل صاحبة الـ15 مليون جنيه إسترليني ككاتبة أعمدة لمجلات أطفال، ولديها كذلك تعاقدات مع متاجر "أسدا"، وكتبت عديد الكتب منها سيرة ذاتية.
 
-5- أنتونيلا روكوزو 
 
حلت أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي في المرتبة الخامسة بـ16 ملايين استرليني.
 
قد وقعت أنتونيلا عقود رعاية مع شركات عالمية أبرزها "أديداس" و"ألو يوغا" و"ريكي ساركاني"، بالإضافة لعملها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".
 
-4- آن كاثرين غوتزه
 
زوجة الألماني ماريو غوتزه، لاعب بايرن ميونخ السابق وآينتراخت فرانكفورت الحالي، ولديها ثروة تبلغ 28 ملايين استرليني.
 
كم تبلغ ثروة أنتونيلا وجورجينا؟.. أغنى 10 زوجات لنجوم كرة القدم
عارضة الأزياء الألمانية، 33 عاما، ظهرت على إعلانات مجلات عالمية مثل "GQ" و"FHM"، بالإضافة لظهورها في حلقات "دعنا نرقص" عبر التلفاز.
 
-3- آنا ليفاندسكا
 
جاءت زوجة مهاجم نادي برشلونة ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفسكي في المرتبة الثالثة، بثروة بلغت 36 مليون جنيه إسترليني.
 
كم تبلغ ثروة أنتونيلا وجورجينا؟.. أغنى 10 زوجات لنجوم كرة القدم
وتبلغ ليفاندسكا 35 عاما، وأصبحت أخصائية تغذية في عام 2013، وقدمت نصائح غذائية وخططا للتمارين الرياضية من خلال مدونة وكتاب.
 
-2- بيلار روبيو
 
بيلار، 45 عاما، هي مذيعة تلفزيونية إسبانية وزوجة سيرجيو راموس.
 
واحتلت بيلار المركز الثاني في القائمة الاستثنائية بثروة بلغت 47 ملايين استرليني.
 
قبل أن تحصل على فرصة كبيرة على شاشة التلفزيون، كانت بيلار عارضة أزياء في إسبانيا لماركات الملابس الداخلية والبيكيني.
 
ولديها أربعة أبناء من أسطورة ريال مدريد.
 
-1- فيكتوريا بيكهام
 
تصدرت فيكتوريا بيكهام زوجة ديفيد بيكهام نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، وأحد ملاك إنتر ميامي الأمريكي الحالي قائمة أغنى زوجات نجوم كرة القدم.
 
وبلغت ثروة فيكتوريا بيكهام بحسب "ذا صن" 55 مليون جنيه إسترليني، وذلك بفضل المال الذي جنته من خلال عملها في فرقة "Spice Girls" الشهيرة في تسعينيات القرن الماضي.
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