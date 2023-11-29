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باخ: نحن الجهة الوحيدة التي تستطيع تطبيق "حل الدولتين"

29
NOVEMBER
2023
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تملك اللجنة الأولمبية الدولية "ميزة" تطبيق "حل الدولتين" منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما يسمح لها بإجراء "اتصالات مباشرة" مع الطرفين، حسبما أعلن رئيسها الألماني توماس باخ، الثلاثاء.
 
وقال باخ من باريس قبل 8 أشهر من استضافتها الأولمبياد: "فيما يتعلق بموضوع إسرائيل وفلسطين، نملك ميزة خاصة لأنه لدينا في الحركة الأولمبية ما يسميه العالم السياسي حل الدولتين".
 
وتابع: "نتمتع بهذا الأمر منذ فترة طويلة، مع لجنتين أولمبيتين وطنيتين تتعايشان بسلام على مدى عقود".
 
واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بنظيرتها الفلسطينية في سبتمبر 1993، في أعقاب الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية في واشنطن.
 
وأضاف باخ: "يتيح لنا هذا الوضع التحدث مع الطرفين"، مشيرا إلى أن لجنته تملك "اتصالات مباشرة" مع الحركتين الأولمبيتين المحليتين.
 
وفي أولمبياد طوكيو صيف 2021، شارك 5 رياضيين تحت العلم الفلسطيني.
 
وأعاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية تأكيد موقف لجنته في سياق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت مددت الهدنة لصباح يوم الخميس للسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
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